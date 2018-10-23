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Сорвался с крыла самолета: известный рэпер трагически погиб

STYLERПерсона    23.10.2018 - 21:10
Коллаж: в Канаде погиб рэпер (РБК-Украина)
Коллаж: в Канаде погиб рэпер (РБК-Украина)

Рэп-исполнитель сорвался с крыла самолета. Он получил травмы несовместимые с жизнью

Известный рэпер из Канады по имени Джон Мак-Мюррей погиб, во время съемок клипа на свою композицию произошел смертельный инцидент. Парень разбился, упав с крыла самолета, об этом сообщает канадский сайт CTV.

Сорвался с крыла самолета: известный рэпер трагически погиб

Скриншот: кадр из видео (ctvnews.ca/canada)

Трагический случай произошел неподалеку от города Вернон. По сценарию, рэп-исполнитель должен был пройти по крылу летящего самолета Cessna, но в какой-то момент не смог удержать равновесие и сорвался с крыла. Сначала парень скатился, потом музыкант недолго цеплялся руками, но все-таки не выдержал и  потом упал вниз.

Сорвался с крыла самолета: известный рэпер трагически погиб

Скриншот: кадр из видео (ctvnews.ca/canada)

Артист получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался в больнице.

Менеджеры погибшего рэпера утверждают, что у него был парашют, но из-за того что совершаемый трюк был слишком близко от земли,  него не было запаса времени, чтобы раскрыться.

Напомним, в августе этого года в Лондоне зарезали популярного рэпера. 

Также тело другого пропавшего британского рэпера обнаружили в Бразилии. Парню было 22 года. Он исчез 13 апреля.

Ранее мы писали, что в США задержан еще один подозреваемый в убийстве популярного 20-летнего рэпера XXXTentacion, который умер от огнестрельного ранения 18 июня.

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