Зеленська і Порошенко: які таємниці зберігають дружини кандидатів у президенти

Колаж РБК-Україна

Журналісти розповіли незвичайні факти з життя дружин головних кандидатів у президенти

За результатами виборів до другого туру пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко. А тому журналісти вирішили дізнатися подробиці особистого життя кандидатів в президенти. Як виявилося, Зеленська чекала весілля 8 років, а Порошенко кинула заради сім'ї роботу. Про це інформує ТСН.

Дружина Зеленського була Оленою Кияшко до шлюбу з чоловіком. Вони вчилися в паралельних класах. Складність полягала в тому, що Владимиру доводилося відвойовувати в іншого хлопця студентку будівельного факультету Криворізького університету. До речі, офіційного одруження Олена чекала досить тривалий період часу.

Нагадаємо, що чоловік нерідко любив пожартувати про свою кохану в телевізорі. Однак на публіці пара практично ніколи не з'являлася разом.

Відео: YouTube/ТСН)

А ось у Марини Переведенцевої історія істотно відрізняється. Дівчина закінчила столичний медуніверситет, стала лікарем-кардіологом. Свого чоловіка зустріла на дискотеці і вже через рік після першої зустрічі офіційно вийшла заміж у віці 21 року. До речі, йому тоді було 18.

1 лютого першій леді виповнилося 57. Кожен рік на день народження Петро Порошенко дарує їй путівку до країни, де вони ще не були, тому на даний момент вони об'їздили мало не весь світ. До речі, у шлюбі Марина 35 років. В сім'ї Порошенка двоє синів і двоє дочок. Вже є онуки. Заради сімейного затишку вона кинула роботу кардіолога.

Дружині Зеленського на даний момент 41 рік, як і Володимиру. Що Зеленський дарує своїй дружині - невідомо, але, судячи з декларації, за дружиною числяться авто, квартира і прикраси. Разом 24 роки. Мають двоє дітей.

Фото: (Колаж РБК-Україна)

До речі, модний експерт Юлія Магдич стверджує, що у вбранні кожної першої леді є зашифрований код. Тут грає роль і колір, і фасон, і висота підборів.

Наприклад, подивившись на образ Марини Порошенко, експерт зазначила: "Вона завжди намагається узгодити всі образи між собою. І навіть якщо ми подивимося на її костюм, і на плакати "Думай", то ми побачимо, що вони одного і того ж кольору".

А ось Олена з'явилася вся в червоному на маленьких підборах. За етикетом вони повинні бути не вище 8 сантиметрів. "Вечірній образ Олени Зеленської дуже ефектний. Те, що ми побачили в ньому, це фактично кодування кольором. Тому що червоний колір - це колір перемоги", - зазначила дизайнер.

Марина Порошенко за 5 років встигла проявити себе, і як ведуча новин з нагоди привітання чоловіка, а ще як провідна фітнес-уроків на одному з телеканалів і як покровителька інклюзивної освіти. Тобто отстоює навчання у звичайних, а не спеціальних школах для дітей з фізичними вадами.

Олена Зеленська ще в роздумах. В одному з інтерв'ю заявила, що була категорично проти боротьби чоловіка за булаву. Тому, чим точно, крім редагування промов чоловіка, вона буде займатися в статусі першої леді не говорить.

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