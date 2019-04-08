Зеленская и Порошенко: какие тайны хранят жены кандидатов в президенты

Коллаж РБК-Украина

Журналисты рассказали необычные факты из жизни жен главных кандидатов в президенты

По результатам выборов во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. А потому журналисты решили разузнать подробности личной жизни кандидатов в президенты. Как оказалось, Зеленская ждала свадьбы 8 лет, а Порошенко бросила ради семьи работу. Об этом информирует ТСН.

Супруга Зеленского была Еленой Кияшко до брака с мужем. Они учились в параллельных классах. Сложность состояла в том, что Владимиру приходилось отвоевывать у другого парня студентку строительного факультета Криворожского университета. К слову, официального бракосочетания Елена ждала довольно длительный период времени.

Напомним, что супруг нередко любил пошутить о своей возлюбленной в телевизоре. Однако на публике пара практически никогда не появлялась вместе.

Видео: (YouTube/ТСН)

А вот у Марины Переведенцевой история существенно отличается. Девушка окончила столичный медуниверситет, стала врачом-кардиологом. Своего супруга встретила на дискотеке и уже через год после первой встречи официально вышла замуж в возрасте 21 года. К слову, ему тогда было 18.

1 февраля первой леди исполнилось 57. Каждый год на день рождения Петр Порошенко дарит ей путевку в страну, где они еще не были, поэтому на данный момент они объездили чуть ли не весь мир. К слову, в браке Марина 35 лет. В семье Порошенко двое сыновей и двое дочерей. Уже есть внуки. Ради семейного уюта она бросила работу кардиолога.

Жене Зеленского на данный момент 41 год, как и Владимиру. Что Зеленский дарит своей супруге - неизвестно, но, судя по декларации, за женой числятся авто, квартира и украшения. Вместе 24 года. Имеют двое детей.

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

К слову, модный эксперт Юлия Магдыч утверждает, что в наряде каждой первой леди есть зашифрованный код. Тут играет роль и цвет, и фасон, и высота каблуков.

Например, взглянув на образ Марины Порошенко, эксперт отметила: "Она всегда пытается согласовать все образы между собой. И даже если мы посмотрим на ее костюм, и на плакаты "Думай", то мы увидим, что они одного и того же цвета".

А вот Елена появилась вся в красном на маленьких каблуках. По этикету они должны быть не выше 8 сантиметров. "Вечерний образ Елены Зеленской очень эффектный. То, что мы увидели в нем, это фактически кодирование цветом. Потому что красный цвет - это цвет победы", - отметила дизайнер.

Марина Порошенко за 5 лет успела проявить себя, и как ведущая новостей по случаю поздравления мужа, а еще как ведущая фитнес-уроков на одном из телеканалов и как покровительница инклюзивного образования. То есть отстаивает обучение в обычных, а не специальных школах детей с физическими недостатками.

Елена Зеленская еще в раздумьях. В одном из интервью заявила, что была категорически против борьбы мужа за булаву. Поэтому, чем точно, кроме редактирования речей мужа, она будет заниматься в статусе первой леди - не говорит.

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