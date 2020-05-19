Зірка фільму "Сутінки" знайдений мертвим зі своєю подругою

Актор з фільму "Сутінки" помер (Кадр з фільму)

Актор Григорій Тайрі Бойс знайдений зі своєю дівчиною мертвим

Грегорі Тайрі Бойс знайдений мертвим в своєму будинку в Лас-Вегасі зі своєю коханою. Актор зіграв однокласника головної героїні Беллі у фільмі "Сутінки". Причину смерті поки не повідомляють, але про факт смерті пише видання E!News.

Наголошується, що двоюрідний брат актора прийшов провідати Грегорі у будинку і виявив два тіла. Артистові було 30 років, його подружці 27.

"Двоюрідний брат прокинувся і побачив, що машина Грега все ще знаходиться біля будинку. У той час, коли він повинен був їхати до Лос-Анджелеса. Тому брат пішов перевірити і знайшов їх тіла", – повідомляє видання.

Грегорі Тайрі Бойс з дівчиною (фото: thesun.co.uk)

Зазначимо, що Грегорі також зіграв у короткометражному фільмі "Апокаліпсис". У нього залишилася 10-річна дочка Алайя.

Мама Грегорі, Ліза Уайн, написала про його смерть у соцмережі. Вона розповіла, що її син хотів у майбутньому відкрити власний ресторан.

"Я можу сказати, що мій син був моїм улюбленим шеф-кухарем. Він був готовий до чогось великого, і це була його пристрасть", — поділилася Уайн.

Як ми раніше писали, американський актор Фред Віллард, відомий по серіалу "Друзі", помер у Лос-Анджелесі в 86 років.

Автор: Марія Соловей