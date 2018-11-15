Помер Андрій Пушкар: біографія українського спортсмена

Фото: (facebook com uaportal)

Армрестлінгом Андрій почав займатися ще у дитинстві

У середу, 14 листопада близько 15 години на трасі між селами Гаї-Лев'ятинські і Крупець в Рівненській області при зіткненні автомобіля Citroen з вантажівкою загинув відомий спортсмен, армрестлер Андрій Пушкар.

Андрій Пушкар народився 6 серпня 1985 року у місті Кременець Тернопільської області. Вже з самого дитинства він займався армрестлінгом, так як вони з батьком постійно боролися і він ніколи не міг його перемогти. У підсумку це протистояння виростило з Пушкаря молодшого чемпіона світу, так як перемігши свого батька на змаганнях у віці 14 років, Андрій почав виступати на Європейських турнірах з армфайту, а у 18 років став чемпіоном світу.

Фото: (facebook com Андрій Пушкар)

Тренувався Андрій Пушкар за власно розробленою методикою 3 рази на тиждень, кожне тренування тривало близько 2 годин. На тренуваннях Андрій виконував жим лежачи, підйоми на біцепс, також тренував кисті рук гантелями вагою 60 - 70 кг.

Спортсмен є 15-кратним чемпіоном світу і 16-кратним чемпіоном Європи з армспорту. В Україні завоював близько 200 медалей з різних турнірів, а з усього світу - із понад 30 країн.

Фото: (Пушкар Gav W-m)

Також удостоївся звання заслуженого майстра спорту України з армспорту. Був тренером центру фізичної культури і спорту Тернопільського національного економічного університету. Крім того, тренував дітей будь-якого віку у власному залі і готував їх до змагань.

Андрій Пушкар не дожив два дні до важливого матчу проти принципового суперника, уродженця Кривого Рогу, а нині москвича Дениса Ципленкова в рамках Кубка світу серед професіоналів "Золотий Тур".

Нагадаємо, що армрестлер Андрій Пушкар загинув у жахливому ДТП.

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Відео: РБК-Україна