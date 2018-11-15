Умер Андрей Пушкарь: биография украинского спортсмена

Фото: (facebook com uaportal)

Армрестлингом Андрей начал заниматься еще в детстве

В среду, 14 ноября около 15 часов на трассе между селами Гаи-Левятинские и Крупец в Ровенской области при столкновении автомобиля Citroen с грузовиком погиб известный спортсмен, армрестлер Андрей Пушкарь.

Андрей Пушкарь родился 6 августа 1985 года в городе Кременец Тернопольской области. Уже с самого детства он занимался армрестлингом, так как они с отцом постоянно боролись и он никогда не мог его победить. В итоге это противостояние вырастило из Пушкаря младшего чемпиона мира, так как победив своего отца на соревнованиях в возрасте 14 лет, Андрей начал выступать на Европейских турнирах по армфайту, а в 18 лет стал чемпионом мира.

Фото: (facebook com Андрей Пушкарь)

Тренировался Андрей Пушкарь по собственно разработанной методике 3 раза в неделю, каждая тренировка длилась около 2 часов. На тренировках Андрей выполнял жим лежа, подъемы на бицепс, также тренировал кисти рук гантелями весом 60 - 70 кг.

Спортсмен является 15-кратным чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Европы по армспорту. В Украине завоевал около 200 медалей с различных турниров, а со всего мира - из более 30 стран.

Фото: (Пушкарь Gav W-m)

Также удостоился звания заслуженного мастера спорта Украины по армспорту. Был тренером центра физической культуры и спорта Тернопольского национального экономического университета. Кроме того, тренировал детей любого возраста в собственном зале и готовил их к соревнованиям.

Андрей Пушкарь не дожил два дня до важного матча против принципиального соперника, уроженца Кривого Рога, а ныне москвича Дениса Ципленкова в рамках Кубка мира среди профессионалов "Золотой Тур".

Напомним, что армрестлер Андрей Пушкарь погиб в жутком ДТП.

Кстати, появились новые детали о состоянии армрестлера Олега Жоха.

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Видео: РБК-Украина