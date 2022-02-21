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"Не люблю програвати": Ірма Вітовська висловилася про участь у новому шоу

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Понеділок 21 лютого 2022 10:50
"Не люблю програвати": Ірма Вітовська висловилася про участь у новому шоу Ірма Вітовська на шоу Ігри талантів (фото: канал "Україна")
Автор: Styler

Заслужена артистка України Ірма Вітовська з великим інтересом погодилась взяти участь у новому шоу Ігри талантів.

За кулісами шоу, яке стартує вже наступної суботи, 26 лютого, о 21:00 на каналі "Україна", актриса зізналася журналістам, що на перший погляд їй здалося, нібито складного нічого немає, та насправді треба бути дуже пильним до деталей.

"Я взагалі азартна і не люблю програвати. Спочатку тобі здається, що все зрозуміло, а потім усвідомлюєш, що це було б дуже просто. Такий собі капкан нам тут готують. А ще й ведучий DZIDZIO такий непостійний! Я підозрюю, що він сам не знає, у кого який талант, а може спеціально плутає сліди. Хоча він мій земляк, не думаю, що навмисно підказує щось не те. Побачимо, хто матиме рацію", - зізналась зірка.

Суперником акторки стане співак Арсен Мірзоян. Він зазначає, що братиме до уваги всі моменти, аби правильно розпізнати таланти людей.

&quot;Не люблю програвати&quot;: Ірма Вітовська висловилася про участь у новому шоу

Арсен Мірзоян (фото: канал "Україна")

Холодний розрахунок і внутрішній голос - такий мікс, вірить музикант, допоможе йому з напарницею виграти.

"На все ставитиму, у мене обидві півкулі добре розвинені. Інколи віриш інтуїції, але використовуєш логіку. Бо бувало, коли "шосте чуття" підводило. Тому використовуватиму і те, й інше. Я люблю йти в невідомість, на те воно й шоу", - ділиться Мірзоян.

Що відомо про Ігри талантів

Нагадаємо, що згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості.

Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень.

Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

&quot;Не люблю програвати&quot;: Ірма Вітовська висловилася про участь у новому шоу

DZIDZIO - ведучий шоу (фото: канал "Україна")

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція.

Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

У шоу візьмуть участь багато українських зірок, які теж демонструватимуть свої таланти.

Зокрема, ведучий популярних шоу Маска і Співають всі! Володимир Остапчук взув мерехтливі ботильйони на підборах і взявся повторювати гламурні рухи.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зізналась, що "відчуває енергетику" людей.

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