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"Не люблю проигрывать": Ирма Витовская высказалась об участии в новом шоу

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Понедельник 21 февраля 2022 10:50
"Не люблю проигрывать": Ирма Витовская высказалась об участии в новом шоу Ирма Витовская на шоу Игры талантов (фото: канал "Украина")
Автор: Styler

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская с большим интересом согласилась принять участие в новом шоу Игры талантов.

За кулисами шоу, которое стартует уже в следующую субботу, 26 февраля, в 21:00 на канале "Украина", актриса призналась журналистам, что на первый взгляд ей показалось, будто сложного ничего нет, и на самом деле надо быть очень пристальным к деталям.

"Я вообще азартная и не люблю проигрывать. Сначала тебе кажется, что все понятно, а потом осознаешь, что это было бы очень просто. Этакий капкан нам здесь готовят. А еще и ведущий DZIDZIO такой непостоянный! Я подозреваю, что он сам не знает, у кого какой талант, а может, специально путает следы. Хотя он мой земляк, не думаю, что намеренно подсказывает что-то не то. Увидим, кто будет прав", - призналась звезда.

Соперником актрисы станет певец Арсен Мирзоян. Он отмечает, что будет принимать во внимание все моменты, чтобы правильно распознать таланты людей.

&quot;Не люблю проигрывать&quot;: Ирма Витовская высказалась об участии в новом шоу

Арсен Мирзоян (фото: канал "Украина")

Холодный расчет и внутренний голос - такой микс, верит музыкант, поможет ему с напарницей выиграть.

"На все буду ставить, у меня оба полушария хорошо развиты. Иногда веришь интуиции, но используешь логику. Потому что бывало, когда "шестое чутье" подводило. Поэтому буду использовать и то, и другое. Я люблю уходить в неизвестность, на то оно и шоу", - делится Мирзоян.

Что известно об играх талантов

Напомним, что согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, которым будут помогать украинские знаменитости.

Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен.

Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

&quot;Не люблю проигрывать&quot;: Ирма Витовская высказалась об участии в новом шоу

DZIDZIO - ведущий шоу (фото: канал "Украина")

Развлекательный проект по формату Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция.

Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

В шоу примут участие многие украинские звезды, которые тоже будут демонстрировать свои таланты.

В частности, ведущий популярных шоу Маска и Співають всі! Владимир Остапчук обул мерцающие ботильоны на каблуках и принялся повторять гламурные движения.

Напомним, недавно Ольга Сумская призналась, что "чувствует энергетику" людей.

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