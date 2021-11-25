Неймовірно балакуча зірка вразила глядачів шоу "Маска"

На сцену шоу "Маска" 27 листопада о 21:00 вийде VIP-гостя - співоча і неймовірно балакуча Пальчика, яка зачарує детективів своїм ніжним голосом і оригінальним образом.

Оля Полякова припустить, що там сховалася співачка Jerry Heil. Невже це так?

Пальчика - це маска народної дитячої любові, ескіз якої намалював юний шанувальник шоу. Вона була відтворена дизайнерами "Маски" до дрібниць, і тепер ця героїня готова вражати глядачів своїм талантом.

"Привіт всім шанувальникам загадок! Давайте знайомитися, я - Пальчика. Я готова плутати і інтригувати і, як ви вже зрозуміли, мені зовсім нескладно буде обвести вас навколо пальця", - сміючись звернеться до глядачів Пальчика в ефірі каналу "Україна".

"Сподіваюся, ви не будете тикати пальцем в небо, розгадуючи мене", - додала вона.

Нова героїня запалить на сцені з піснею "Mercy" британської виконавиці Duffy. Її голос здасться зірковим детективам дуже знайомим.

"Це Jerry Heil! Нарешті, це вже точно вона!" - вигукне Оля Полякова.

Ім'я Jerry Heil звучить в гіпершоу "Маска" мало не в кожному ефірі, так що детективи вже дуже зачекалися її.

Щоб переконатися в правильності своєї здогадки, Оля поцікавиться у учасниці, чи закінчувала вона диригентсько-хорове відділення в музичному училищі.

Що відповість Пальчика? Чи дійсно в цьому образі замаскувалася Jerry Heil? І який новий детектив у шостому ефірі допомагатиме зірковій п'ятірці?

Пальчика (фото: прес-служба каналу "Україна")