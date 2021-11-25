Невероятно болтливая звезда поразила зрителей шоу "Маска"

На сцену шоу "Маска" 27 ноября в 21:00 выйдет VIP-гостья - певчая и невероятно болтливая Пальчика, которая очарует детективов своим нежным голосом и оригинальным образом.

Оля Полякова предположит, что там спряталась певица Jerry Heil. Неужели это так?

Пальчика - это маска народной детской любви, эскиз которой нарисовал юный поклонник шоу. Она была воспроизведена дизайнерами "Маски" до мелочей, и теперь эта героиня готова поражать зрителей своим талантом.

"Привет всем поклонникам загадок! Давайте знакомиться, я - Пальчика. Я готова путать и интриговать и, как вы уже поняли, мне совсем несложно будет обвести вас вокруг пальца", - смеясь обратится к зрителям Пальчика в эфире канала "Украина".

"Надеюсь, вы не будете тыкать пальцем в небо, разгадывая меня", - добавила она.

Новая героиня зажжет на сцене с песней "Mercy" британской исполнительницы Duffy. Ее голос покажется звездным детективам очень знакомым.

"Это Jerry Heil! Наконец, это уже точно она!" - воскликнет Оля Полякова.

Имя Jerry Heil звучит в гипершоу "Маска" чуть ли не в каждом эфире, так что детективы уже очень заждались ее.

Чтобы убедиться в правильности своей догадки, Оля поинтересуется у участницы, заканчивала ли она дирижерско-хоровое отделение в музыкальном училище.

Что ответит Пальчика? Действительно ли в этом образе замаскировалась Jerry Heil? И какой новый детектив в шестом эфире будет помогать звездной пятерке?

Пальчика (фото: пресс-служба канала "Украина")