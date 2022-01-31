Популярне українське ТБ-шоу змінило формат: усі деталі і фото

Ведучі "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Отож.

Ведучі "Ранку з Україною" обіцяють, що відтепер "шоу буде скрізь".

Наприклад, ефір виходитиме не лише з нової студії, а й із найнесподіваніших місць і навіть квартир простих українців.

Українці з різних міст зустрінуть ведучих у торговельних центрах, на зупинках громадського транспорту, на площах тощо. Усе це відбуватиметься у прямому ефірі.

Ведучі "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ми давно про це мріяли і нарешті здійснили. Глядачі нашої програми будуть повноцінними учасниками шоу та відчують себе його частиною. У прямому ефірі на живих локаціях, глядачем у студії або учасником експериментів та реаліті форматів. У студії як завжди розважатимуть та інформуватимуть про останні новини в країні двоє ведучих, а один - працюватиме на виїзді", - поділився ведучий шоу Григорій Герман.

Ведучі "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На програму чекають нові сучасні декорації, а також з'являться спеціалізовані локації - кухня, майстерня, б’юті-кімната.

Без оновлень не залишиться і контентна частина - з'являться нові авторські рубрики, актуальні репортажі, інформаційні дайджести, реаліті у прямому ефірі та тревели, а також багато подробиць із життя знаменитостей та експертних порад, корисних для кожного глядача.

"Ми дуже хочемо познайомитися з вами особисто, тому залишайте свої коментарі на сторінках "Ранку з Україною" у соцмережах, розповідайте про себе, чим ви живете і що вас цікавить. Разом із нами ви першими дізнаєтеся, що на вас чекає у новому дні, які в ньому є можливості для кожного з нас, без чого не обійтися, щоб провести цей день яскраво", - звернулася до українців Лілія Ребрик.

Ведучі "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Олена Шоптенко вчитиме усіх танцювати

На сьогодні відомо, що чемпіонка світу з латиноамериканських танців проведе танцювальний марафон для глядачок проєкту, які хочуть повернути собі жіночність.

"Танець дарує жінці впевненість у собі, відчуття своєї жіночності та себе! Це потрібно кожній із нас!" - коментує Олена.

У кожному випуску танцівниця допомагатиме героїні рубрики змінюватись і приймати себе такою, яка вона є. А ще заняття з хореографинею стануть чудовою нагодою покращити свою фізичну форму.

"Кожна жінка час від часу ставить перед собою питання схуднення і танці допоможуть це зробити з насолодою! Звісно, для того, щоб отримати крутий результат, варто мати комплексний підхід: харчування, сон, водний баланс і спорт. Однак, я вам гарантую, якщо займатися систематично, усвідомлено, вкладатися в кожне заняття - результат буде відчутний зовсім скоро!" - каже Шоптенко.

Олена Шоптенко (фото: канал "Україна")