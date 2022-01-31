Популярное украинское ТВ-шоу изменило формат: все детали и фото

Шоу "Ранок з Україною" с 31 января меняет формат. Теперь зрители программы будут полноценными участниками шоу и почувствуют себя его частью.
Что именно изменится уже в ближайшее время - читайте в нашем материале далее.
Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Итак.
Ведущие "Ранку з Україною" обещают, что отныне "шоу будет везде".
Например, эфир будет выходить не только из новой студии, но и из самых неожиданных мест и даже квартир простых украинцев.
Украинцы из разных городов встретят ведущих в торговых центрах, на остановках общественного транспорта, на площадях и тому подобное. Все это будет происходить в прямом эфире.
Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Мы давно об этом мечтали и наконец осуществили. Зрители нашей программы будут полноценными участниками шоу и почувствуют себя его частью. В прямом эфире на живых локациях, зрителем в студии или участником экспериментов и реалити форматов. В студии, как всегда, будут развлекать и информировать о последних новостях в стране двое ведущих, а один - будет работать на выезде", - поделился ведущий шоу Григорий Герман.
Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Программу ждут новые современные декорации, а также появятся специализированные локации - кухня, мастерская, бьюти-комната.
Без обновлений не останется и контентная часть - появятся новые авторские рубрики, актуальные репортажи, информационные дайджесты, реалити в прямом эфире и тревелы, а также много подробностей из жизни знаменитостей и экспертных советов, полезных для каждого зрителя.
"Мы очень хотим познакомиться с вами лично, поэтому оставляйте свои комментарии на страницах "Ранку з Україною" в соцсетях, рассказывайте о себе, чем вы живете и что вас интересует. Вместе с нами вы первыми узнаете, что вас ждет в новом дне, какие в нем есть возможности для каждого из нас, без чего не обойтись, чтобы провести этот день ярко", - обратилась к украинцам Лилия Ребрик.
Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
На сегодняшний день известно, что чемпионка мира по латиноамериканским танцам проведет танцевальный марафон для зрительниц проекта, которые хотят вернуть себе женственность.
"Танец дарит женщине уверенность в себе, чувство своей женственности и себя! Это нужно каждой из нас!" - комментирует Елена.
В каждом выпуске танцовщица будет помогать героине рубрики изменяться и принимать себя такой, какая она есть. А еще занятия с хореографиней станут прекрасной возможностью улучшить свою физическую форму.
"Каждая женщина время от времени ставит перед собой вопросы похудения и танцы помогут это сделать с наслаждением! Конечно, для того чтобы получить крутой результат, стоит иметь комплексный подход: питание, сон, водный баланс и спорт. Однако, я вам гарантирую, если заниматься систематически, осознанно, вкладываться в каждое занятие - результат будет ощутим совсем скоро!" - говорит Шоптенко.
Елена Шоптенко (фото: канал "Украина")