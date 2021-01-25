Українське "Дизель шоу" покажуть на російському телеканалі

Телешоу буде виходити в ефірі РосТБ вже з 8 лютого
Українське гумористичне шоу "Дизель шоу" будуть транслювати в Росії, повідомляє ZN.ua. Анонс, який транслюється на російському телеканалі "Че!" ("СТС Медіа"), інформує, що "міжнародний комедійний хіт" буде виходити в ефірі з 8 лютого.
Примітно, що творці шоу не вказали українське походження передачі. При цьому в промокампанії використані образи саме української версії шоу.
Таким чином, швидше за все, російський телеканал не придбав ліцензію на формат, а права на показ всього зробленого в Україні контенту.
Представники "Дизель шоу" поки ніяк не прокоментували ситуацію.
"Дизель Шоу" - гумористичне концертне шоу від "Дизель Студіо", телевізійна версія якого виходить на телеканалі ICTV. Шоу є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі.
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