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Украинское "Дизель шоу" покажут на российском телеканале

Киев, Понедельник 25 января 2021 10:05
Украинское "Дизель шоу" покажут на российском телеканале
Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" (facebook.com)
Автор: Styler

Телешоу будет выходить в эфире РосТВ уже с 8 февраля

Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" будут транслировать в России, сообщает ZN.ua. Анонс, который транслируется на российском телеканале "Че!" ("СТС Медиа"), информирует, что "международный комедийный хит" будет выходить в эфире с 8 февраля.

Примечательно, что создатели шоу не указали украинское происхождение передачи. При этом в промокампании использованы образы именно из украинской версии шоу.

Украинское &quot;Дизель шоу&quot; покажут на российском телеканале

Таким образом, скорее всего, российский телеканал приобрел не лицензию на формат, а права на показ всего сделанного в Украине контента.

Представители "Дизель шоу" пока никак не прокомментировали ситуацию.

"Дизель Шоу" - юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио", телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

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