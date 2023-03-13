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Украинцев призывают приобщиться к созданию новой музыкальной истории

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 16:20
Украинцев призывают приобщиться к созданию новой музыкальной истории Фестиваль Украинская песня 2023 года пройдет во Львове (фото: facebook.com/uapisnya)
Автор: Styler

Фестиваль Украинская песня (Ukrainian Song Project), творящий новую музыкальную историю Украины, объявил детали проведения нынешнего мероприятия.

Также организаторы призвали молодых артистов принять участие в отборе на фестиваль.

Где и когда состоится фестиваль

Украинская песня 2023 года традиционно состоится во Львове. Музыкальное действо, точно порадует меломанов, запланировано на 17 июня.

Билеты на фестиваль, который будет принимать локация FESTrepublic уже поступили в продажу - их стоимость стартует от 490 грн. Приобрести их можно по ссылке.

"Сегодня музыка коренным образом изменилась. Она стала оружием. Она придает нам силы для сопротивления злейшему врагу, вдохновляет и поднимает наш дух. Именно поэтому некоторые полузабытые песни приобретают новый смысл. Музыка стала одним из символов несокрушимости духа и силы украинского народа в 2022 году. Кроме того, появилось много новых песен в эти нелегкие для страны времена. Некоторые композиции вы услышите на фестивале Украинская песня", - говорят организаторы.

Уже известный первый хедлайнер проекта - это победители Национального отбора Евровидения - группа TVORCHI. А полный список артистов будет объявлен позже.

Украинцев призывают приобщиться к созданию новой музыкальной истории

TVORCHI на прошедшем фестивале Украинская песня (фото: facebook.com/uapisnya)

Как подать заявку на фестиваль

Если у вас есть своя группа, или вы являетесь сольным исполнителем (или исполнительницей) и хотите стать участником проекта, нужно отправить заявку на участие.

Анкету участника можно заполнить по ссылке.

Ранее мы писали, что дочь известного украинского артиста растрогала песней "для детей, которые переживают разлуку со своими папами".

А недавно другая украинская певица призналась, что стала жертвой насилия на улице среди бела дня.

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