Украинцев призывают приобщиться к созданию новой музыкальной истории
Фестиваль Украинская песня (Ukrainian Song Project), творящий новую музыкальную историю Украины, объявил детали проведения нынешнего мероприятия.
Также организаторы призвали молодых артистов принять участие в отборе на фестиваль.
Где и когда состоится фестиваль
Украинская песня 2023 года традиционно состоится во Львове. Музыкальное действо, точно порадует меломанов, запланировано на 17 июня.
Билеты на фестиваль, который будет принимать локация FESTrepublic уже поступили в продажу - их стоимость стартует от 490 грн. Приобрести их можно по ссылке.
"Сегодня музыка коренным образом изменилась. Она стала оружием. Она придает нам силы для сопротивления злейшему врагу, вдохновляет и поднимает наш дух. Именно поэтому некоторые полузабытые песни приобретают новый смысл. Музыка стала одним из символов несокрушимости духа и силы украинского народа в 2022 году. Кроме того, появилось много новых песен в эти нелегкие для страны времена. Некоторые композиции вы услышите на фестивале Украинская песня", - говорят организаторы.
Уже известный первый хедлайнер проекта - это победители Национального отбора Евровидения - группа TVORCHI. А полный список артистов будет объявлен позже.
TVORCHI на прошедшем фестивале Украинская песня (фото: facebook.com/uapisnya)
Как подать заявку на фестиваль
Если у вас есть своя группа, или вы являетесь сольным исполнителем (или исполнительницей) и хотите стать участником проекта, нужно отправить заявку на участие.
Анкету участника можно заполнить по ссылке.
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