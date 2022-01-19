Спливли нові подробиці про шоу "Ігри талантів"

Так, над новим масштабним проєктом, окрім відомого своєю роботою з топовими українськими зірками Германа Нєнова, працюють ще троє талановитих режисерів-постановників - Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик.

Марія має багатий досвід роботи з українськими зірками. Вона - режисерка-постановниця сольних шоу-програм і виступів для Наталії Могилевської, Джамали, Аліни Паш, Марини Круть, KAZKA, національних відборів Євробачення, показів Ukrainian Fashion Week.

При цьому Марія зазначає, що шоу "Ігри талантів" стало для неї справжнім викликом.

"Кожен день підготовки до шоу - це ніби окрема пригода, у яку ми поринули одразу під час першого кастингу. Почуття інтриги та неймовірного захоплення, коли ти й гадки не маєш, який із сотні талантів потрапить у твою команду та твої режисерські руки, якою мовою говорить цей талант і з якого куточка України або з якого континенту він приїде показати свої неперевершені здібності. Це безмежно цікаво! На нашій сцені зустрінуться більше сотні різноманітних талантів, що зводять із розуму та шокують", - говорить вона.

Скоро стартує шоу "Ігри талантів" (фото: канал "Україна")

А Дмитрик і Пристаєцький співпрацювали з артистами DZIDZIO, Олею Поляковою, Олегом Винником, Златою Огнєвіч, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і багатьма іншими, створювали видовищні номери для церемонії відкриття Євро 2012, урочисті заходи державного рівня інших країн світу.

Скоро стартує шоу "Ігри талантів" (фото: канал "Україна")

"Ми завжди шукаємо неординарні та неочікувані рішення для наших номерів. Класичні постановки намагаємось обіграти несподівано, часто - через парадокс. У шоу "Ігри талантів" насамперед вражатимемо дивовижними здібностями учасників. Через пандемію і карантин багато класних артистів, які роками працювали в різних куточках світу, зараз перебувають в Україні. Наприклад, глядачі каналу "Україна" матимуть унікальну можливість побачити виступ відомої на весь світ зірки "Цирку дю Солей", - коментує Юрій.