Ігри талантів 2022: стали відомі нові деталі довгоочікуваного шоу (фото)

Уже в лютому глядачі телеканалу "Україна" побачать нове масштабне ігрове шоу Ігри талантів за світовим форматом Game of Talents, у якому звичайні українці та зірки шоу-бізнесу випробують свою удачу та намагатимуться відгадати приховані таланти людей.

Наразі вже відомо, що режисером-постановником проєкту став Герман Нєнов, відомий своєю роботою з топовими українськими зірками.

Хто такий Герман Нєнов

Нєнов займається постановкою сольних шоу, концертних номерів, зйомкою відеокліпів і креативним продюсуванням протягом 7 років.

Герман Нєнов (фото: instagram.com/german.nenov)

За час роботи він співпрацював із найпопулярнішими в нашій країні артистами, серед яких Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Злата Огнєвіч, гурти KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і багато інших.

У 2019 році Герман створив зокрема масштабні проєкти "Дивовижні люди" за всесвітньо відомим форматом Brain, а також новорічне шоу "Привіт, 20-ті!", у якому взяли участь близько 30 улюблених українських артистів.

І весь свій досвід та креативні ідеї Нєнов задіє у шоу Ігри талантів, яке здивує глядачів поєднанням азарту, неймовірних здібностей, мрій, масштабних і унікальних постановок.

Герман Нєнов (фото: instagram.com/german.nenov)

"Головна фішка шоу - це наші учасники. Насамперед дивуватимемо талантами. Та, звичайно, на вас чекає красива, неймовірна сцена. Кожна постановка має певну технологічну особливість. Для деяких номерів ми привозимо спеціальних роботів - так, навіть роботи будуть на сцені! У шоу ми використовуватимемо всі найпрогресивніші технології, які існують у нашій країні. А кожен талант учасника для наших телеглядачів стане міні-виставою", - коментує режисер-постановник.

Герман Нєнов (фото: instagram.com/german.nenov)

За словами Германа, глядачі побачать багато несподіваних і небезпечних трюків, які змусять хвилюватись навіть найсміливіших і найвідважніших людей.

"Наші герої виконуватимуть номери на межі людських здібностей. У жодному з проєктів, з якими я працював, не було такої кількості складних щодо техніки безпеки постановок. Люди працюватимуть на висоті і в буквальному значенні ризикуватимуть життям. Для мене величезний виклик - у такий спосіб продумати режисуру номеру, щоб усе одночасно спрацювало гармонійно та головне безпечно", - каже він.

Герман Нєнов (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що будуть робити учасники Ігор талантів

Учасники нового проєкту - звичайні українці та зірки шоу-бізнесу - випробують свою удачу та спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках.

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості.

Їхнє завдання - вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, якими талантами володіють 12 незнайомців.

Гра проходить у три раунди. За правильно відгаданий талант команда отримує грошовий приз, сума якого зростає з кожним раундом.

Успішно пройшовши три раунди, щасливчики отримають головний приз - 150 тисяч гривень.

Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що відомо про The Game of Talents

Розважальний проєкт за форматом The Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році.

А вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція.

Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Також відомо, що українська адаптація налічуватиме 12 епізодів.

Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")