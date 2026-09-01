Андре Тан раскрыл секрет стильного образа осенью: эти аксессуары изменят все
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какие детали следует обратить внимание при создании осенних образов. По его словам, именно они помогут освежить базовый гардероб.
Styler со ссылкой на видео стилиста в Instagram рассказывает, какие аксессуары следует добавить к осенним образам.
Большие серьги
Первым трендом Андре Тан назвал большие и броские серьги. По его словам, осенью минималистичные украшения уступают место более декоративным моделям.
Особенно актуальны будут большие серьги со скульптурными формами, напоминающие украшения в стиле Schiaparelli.
Такие аксессуары могут стать главным акцентом даже в достаточно простом образе. Например, белая рубашка и джинсы будут выглядеть совсем по-другому, если дополнить их выразительными серьгами.
Клатчи
Еще одна вещь, на которую советует обратить внимание дизайнер, - клатч. Этой осенью небольшую сумку можно не только держать в руках, но и носить под мышкой.
Такой способ стилизации придает образу непринужденности и напоминает итальянскую манеру одеваться, когда даже продуманный "лук" должен выглядеть легко и ненавязчиво.
Клатч при этом не обязательно должен быть сдержанным. Акцентная модель может стать той же деталью, которая сделает базовый наряд более интересным.
Короткие кожаные перчатки
Третий тренд сезона - перчатки. Андре Тан советует обратить особое внимание на короткие кожаные модели длиной до запястья.
Классический черный вариант подойдет тем, кто хочет придать образу элегантности. А если хочется сделать акцент, можно выбрать яркие перчатки.
По словам дизайнера, даже обычное серое пальто благодаря такой детали может превратиться в настоящий fashion statement.
Шелковый платок
Четвертая вещь в списке Андре Тана - шелковый платок. Однако дизайнер советует не ограничиваться традиционным способом и не носить его только на шее.
Платок можно завязать на ручку сумки, использовать вместо ремня или связать на запястье. Таким образом, один и тот же аксессуар можно стилизовать по-разному и каждый раз получать новый образ.
Андре Тан объяснил главный секрет стильного образа
По мнению дизайнера, настоящий стиль заключается не в количестве дорогих вещей в гардеробе. Гораздо важнее знать, какая именно деталь способна изменить весь образ.
Поэтому осенью 2026 стоит обратить внимание не только на одежду, но и на аксессуары. Большие серьги, клатч, короткие перчатки или шелковый платок могут стать тем акцентом, который сделает даже базовый комплект актуальным и выразительным.
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