Андре Тан розкрив секрет стильного образу восени: ці аксесуари змінять усе

Великі сережки

Першим трендом Андре Тан назвав великі та помітні сережки. За його словами, восени мінімалістичні прикраси поступаються місцем більш декоративним моделям.

Особливо актуальними будуть великі сережки зі скульптурними формами, які нагадують прикраси у стилі Schiaparelli.

Такі аксесуари можуть стати головним акцентом навіть у досить простому образі. Наприклад, біла сорочка та джинси матимуть зовсім інший вигляд, якщо доповнити їх виразними сережками.

Клатчі

Ще одна річ, на яку радить звернути увагу дизайнер, - клатч. Цієї осені невелику сумку можна не лише тримати в руках, а й носити під пахвою.

Такий спосіб стилізації додає образу невимушеності та нагадує італійську манеру одягатися, коли навіть продуманий "лук" має виглядати легко й ненав'язливо.

Клатч при цьому не обов'язково має бути стриманим. Акцентна модель може стати тією самою деталлю, яка зробить базове вбрання цікавішим.

Короткі шкіряні рукавички

Третій тренд сезону - рукавички. Андре Тан радить звернути особливу увагу на короткі шкіряні моделі довжиною до зап'ястя.

Класичний чорний варіант підійде тим, хто хоче додати образу елегантності. А якщо хочеться зробити акцент, можна обрати яскраві рукавички.

За словами дизайнера, навіть звичайне сіре пальто завдяки такій деталі може перетворитися на справжній fashion statement.

Шовкова хустка

Четверта річ у списку Андре Тана - шовкова хустка. Однак дизайнер радить не обмежуватися традиційним способом і не носити її лише на шиї.

Хустку можна зав'язати на ручці сумки, використати замість ременя або пов'язати на зап'ясті. Таким чином один і той самий аксесуар можна стилізувати по-різному та щоразу отримувати новий образ.

Андре Тан пояснив головний секрет стильного образу

На думку дизайнера, справжній стиль полягає не в кількості дорогих речей у гардеробі. Значно важливіше знати, яка саме деталь здатна змінити весь образ.

Тому восени 2026 року варто звернути увагу не лише на одяг, а й на аксесуари. Великі сережки, клатч, короткі рукавички або шовкова хустка можуть стати тим акцентом, який зробить навіть базовий комплект актуальним і виразним.