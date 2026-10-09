Как выбрать куртку, чтобы не стать в ней "шариком": стилистка Елена Шевченко назвала главные ошибки

Длина куртки: где кончается край

Первое, на что стоит обратить внимание - длина верхней одежды. Именно линия, на которой кончается куртка, может влиять на то, как воспринимаются пропорции тела.

По совету стилистки лучше избегать моделей, край которых приходится на самую широкую часть бедер, если вы хотите визуально сбалансировать силуэт.

Среди вариантов, которые стоит примерить - более короткие куртки, оканчивающиеся выше самой широкой части бедер, модели до середины бедра или более длинные фасоны. Важно оценивать не только длину отдельно, но и то, как она сочетается с конкретной фигурой и остальной одеждой.

Во время выбора куртки следует обращать внимание на ее длину (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объем: оставьте место для теплого свитера

Куртка не должна слишком плотно прилегать к телу. Если ткань натягивается, а под низом нет места даже теплому свитеру, вещь может оказаться неудобной для холодной погоды.

Во время примерки стилистка советует проверить, остается ли между телом и тканью немного свободного пространства. Ориентир - примерно один кулак, хотя необходимый запас зависит от фасона и толщины одежды, которую вы планируете носить под курткой.

Также следует различать полноценную куртку и тонкий верхний слой. Некоторые модели, которые продают как самостоятельную верхнюю одежду, фактически больше подходят для ношения под пальто или более объемную куртку.

Поэтому не стоит выбирать вещь только по тому, насколько аккуратно она сидит поверх тонкой футболки. Лучше сразу примерить ее с одеждой, которую планируете носить осенью.

Куртка правильного фасона не должна сильно прилегать к телу (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Стежка: почему мелкие полоски могут прибавлять объема

Еще одна деталь - рисунок стежки. Куртки с частыми мелкими горизонтальными секциями иногда создают визуально перегруженный силуэт, особенно если наполнитель придает изделию рыхлость.

Именно такой эффект стилистка сравнивает с "гусеничкой". Из-за большого количества просроченных секций куртка может казаться более объемной, чем есть на самом деле.

Если хочется визуально более легкого силуэта, можно примерить модели с большими секциями, менее заметной стежкой или без выраженного простеганного рисунка. В то же время, значение имеет не только расстояние между строками, но и толщина наполнителя, ткань и общий крой.

Неудачно подобранный крой может испортить весь образ (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Низ куртки: не создавайте лишнего контраста

Последний нюанс - то, как куртка сидит внизу. Если объемный верх оканчивается узким поясом или плотно облегает тело в зоне бедер, может возникнуть сильный контраст между широкой верхней частью и узким низом.

В результате плечи и корпус кажутся более массивными, а пропорции силуэта - менее сбалансированными.

При выборе следует обратить внимание на модели с прямым или умеренно свободным низом. Они не обязательно должны быть длинными или очень широкими: главное, чтобы нижняя часть куртки не стягивала силуэт и не создавала резкого перехода от объемного верха к узким бедрам.

В то же время, это не означает, что куртки с резинкой или приталенным низом запрещены. Важно, как они сидят на конкретной фигуре и с чем их сочетают.

Не стоит носить куртки с обжатым низом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Что проверить перед покупкой

Чтобы не ошибиться с выбором, во время примерки оцените сразу четыре момента: где заканчивается куртка, хватает ли места для теплого слоя, насколько объемной выглядит стежка и не слишком ли сужен низ.

Не менее важно посмотреть на себя в зеркало в полный рост и проверить, как куртка выглядит не только спереди, но и сбоку. Ведь удачная верхняя одежда должна не просто застегиваться по размеру, но быть комфортной и гармонично сочетаться с вашим гардеробом.