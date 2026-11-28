День памяти жертв Голодоморов

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В 2026 году эта дата выпадает на 28 ноября.

В этом году проходит 93-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа, организованного советским тоталитарным режимом.

Одним из главных символов этого дня стала свеча, которую украинцы зажигают на подоконниках своих домов в знак памяти о погибших.

Украинский институт национальной памяти призывает 28 ноября в 16:00 присоединиться к общенациональной минуте молчания и всеукраинской акции "Запали свічку".

Также в этот день традиционно проводят поминальные богослужения, кладут цветы к мемориалам и организовывают исторические и просветительские мероприятия.

Какой церковный праздник 28 ноября

По новому церковному календарю сегодня верующие чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Святой жил в 8 веке в Константинополе. Еще в молодом возрасте он избрал монашескую жизнь, а впоследствии стал одним из защитников почитания икон в период византийского иконоборчества.

За свои убеждения Стефан подвергся преследованиям. В христианской традиции он остался символом непреклонности веры и духовного мужества.

Также 28 ноября церковь чтит память мученика Иринарха и других святых.

Что следует и не стоит делать 28 ноября

В этом году 28 ноября является также поминальной субботой, когда Православная церковь Украины почитают всех погибших от голода в Украине.

В этот день уместно посетить храм, помолиться за умерших, помочь нуждающимся и уделить время семье. Можно посмотреть исторические документальные фильмы или ознакомиться с воспоминаниями очевидцев Голодомора.

Учитывая общенациональный день скорби, стоит воздержаться от громких празднований и развлекательных мероприятий.

Также продолжается Рождественский пост. В то же время, отдельных церковных запретов на уборку, стирку или другие бытовые дела в этот день нет.

Народные приметы 28 ноября

В конце ноября наши предки особенно внимательно наблюдали за поведением птиц, количеством снега и изменениями температуры, пытаясь предсказать характер будущей зимы.

Именно в этот период завершали подготовку хозяйства к морозам, проверяли зимние запасы и утепляли дома.

Кто празднует День ангела 28 ноября

По новому церковному календарю в этот день с именинами можно поздравить Степана, Андрея, Василия, Григория, Ивана, Петра и Иринарха.

Международные и всемирные праздники 28 ноября

Международный день Средиземноморья. Дату положили начало в 2020 году страны-участницы Союза для Средиземноморья. Она призвана популяризировать общее культурное наследие региона, содействовать международному сотрудничеству и диалогу между народами. Дата была выбрана в честь принятия Барселонской декларации 1995 года.

День независимости и флаг Албании. Именно 28 ноября 1912 г. в городе Влера провозгласили независимость Албании от Османской империи. Сегодня это один из главных государственных праздников страны.

День независимости Мавритании. В этот день в 1960 году африканское государство обрело независимость от Франции. Каждый год дату отмечают официальными торжествами.

Суббота малого бизнеса. В США на следующий день после Черной пятницы традиционно проводят Small Business Saturday. Инициатива поощряет покупателей поддерживать небольшие местные магазины, семейные предприятия, кафе и независимых производителей. В 2026 году она выпадает именно на 28 ноября.

День французских тостов. Неофициальный гастрономический праздник, популярный в США. Оно посвящено блюду, которое готовят из кусочков хлеба, пропитанных яично-молочной смесью. Несмотря на название, подобные рецепты существовали задолго до появления французской современной кухни.