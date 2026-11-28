День пам'яті жертв Голодоморів

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2026 році ця дата припадає на 28 листопада.

Цьогоріч минають 93-ті роковини Голодомору 1932-1933 років - геноциду українського народу, організованого радянським тоталітарним режимом.

Одним із головних символів цього дня стала свічка, яку українці запалюють на підвіконнях своїх осель на знак пам'яті про загиблих.

Український інститут національної пам'яті закликає 28 листопада о 16:00 долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та всеукраїнської акції "Запали свічку".

Також цього дня традиційно проводять поминальні богослужіння, покладають квіти до меморіалів та організовують історичні й просвітницькі заходи.

Яке церковне свято 28 листопада

За новим церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового.

Святий жив у 8 столітті в Константинополі. Ще в молодому віці він обрав чернече життя, а згодом став одним із захисників шанування ікон у період візантійського іконоборства.

За свої переконання Стефан зазнав переслідувань. У християнській традиції він залишився символом непохитності віри та духовної мужності.

Також 28 листопада церква вшановує пам'ять мученика Іринарха та інших святих.

Що варто та не варто робити 28 листопада

Цьогоріч 28 листопада є також поминальною суботою, коли Православна церква України вшановує всіх загиблих від голоду в Україні.

Цього дня доречно відвідати храм, помолитися за померлих, допомогти нужденним та приділити час родині. Можна також переглянути історичні документальні фільми або ознайомитися зі спогадами очевидців Голодомору.

З огляду на загальнонаціональний день скорботи варто утриматися від гучних святкувань та розважальних заходів.

Також продовжується Різдвяний піст. Водночас окремих церковних заборон на прибирання, прання чи інші побутові справи цього дня немає.

Народні прикмети 28 листопада

Наприкінці листопада наші предки особливо уважно спостерігали за поведінкою птахів, кількістю снігу та змінами температури, намагаючись передбачити характер майбутньої зими.

Саме в цей період завершували підготовку господарства до морозів, перевіряли зимові запаси та утеплювали оселі.

Хто святкує День ангела 28 листопада

За новим церковним календарем цього дня з іменинами можна привітати Степана, Андрія, Василя, Григорія, Івана, Петра та Іринарха.

Міжнародні та всесвітні свята 28 листопада

Міжнародний день Середземномор'я. Дату започаткували у 2020 році країни-учасниці Союзу для Середземномор'я. Вона покликана популяризувати спільну культурну спадщину регіону, сприяти міжнародній співпраці та діалогу між народами. Дату обрали на честь ухвалення Барселонської декларації 1995 року.

День незалежності та прапора Албанії. Саме 28 листопада 1912 року в місті Вльора проголосили незалежність Албанії від Османської імперії. Сьогодні це одне з головних державних свят країни.

День незалежності Мавританії. Цього дня у 1960 році африканська держава здобула незалежність від Франції. Щороку дату відзначають офіційними урочистостями.

Субота малого бізнесу. У США наступного дня після Чорної п'ятниці традиційно проводять Small Business Saturday. Ініціатива заохочує покупців підтримувати невеликі місцеві магазини, сімейні підприємства, кав'ярні та незалежних виробників. У 2026 році вона припадає саме на 28 листопада.

День французьких тостів. Неофіційне гастрономічне свято, популярне у США. Воно присвячене страві, яку готують зі шматочків хліба, просочених яєчно-молочною сумішшю. Попри назву, подібні рецепти існували задовго до появи сучасної французької кухні.