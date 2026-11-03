Какую обувь носить зимой, чтобы не замерзнуть: советы Андре Тана

Жокейские сапоги

Первыми в списке трендов Андре Тана стали жокейские сапоги. Это высокие, элегантные модели с лаконичным дизайном и невысоким или умеренным каблуком, которые уже не первый сезон возвращаются в модные коллекции.

По словам дизайнера, такая обувь - настоящая классика, которая всегда актуальна. Жокейские сапоги легко интегрировать в повседневный гардероб, ведь они выглядят стильно и одновременно остаются достаточно универсальными.

Андре Тан рекомендует носить их с юбками миди, узкими джинсами и объемными свитерами. Такое сочетание поможет создать сдержанный, но одновременно актуальный образ.

Slouchy boots

Еще один заметный тренд зимы - сапоги со спущенной, мягкой голенью и характерными складками. Речь идет о так называемых slouchy boots, которые могут быть изготовлены из мягкой кожи или замши.

Особенность таких моделей - свободное голенище, которое естественно собирается в складки и создает эффект легкой халатности.

Дизайнер отмечает, что именно такая фактура придает образу непринужденности и той же французской элегантности, когда даже безупречно подобранный аутфит выглядит как собранный без особого труда.

Slouchy boots станут удачным выбором для тех, кто хочет отойти от слишком строгих силуэтов и придать зимнему гардеробу немного расслабленности.

Байкерские сапоги с пряжками

Третью позицию в модном рейтинге занимают байкерские сапоги с пряжками. Массивные модели с ремешками, металлическими деталями и выразительным дизайном остаются среди актуальных тенденций.

В качестве примера Андре Тан упомянул эстетику последней коллекции Miu Miu, где подобная обувь гармонично сочетается с женственными элементами гардероба.

Дизайнер рекомендует носить байкерские сапоги с романтическими платьями и красивыми юбками. Контраст грубой обуви и нежной одежды создает особый стилистический эффект.

"Внешне ты нежная-нежная такая принцесса, но все понимают, что лучше тебя не нервировать", - шутит дизайнер.

Такая обувь подойдет тем, кто любит экспериментировать со стилем, не боится массивных силуэтов и стремится придать даже романтичному образу немного дерзости.

Ботфорты

Четвертый тренд, который Андре Тан советует не обходить вниманием, - ботфорты. Высокие сапоги, закрывающие колени, снова возвращаются в список самой актуальной зимней обуви.

Особенно модными дизайнер называет замшевые и кожаные модели. Они могут стать главным акцентом образа и помочь создать эффектный силуэт.

Сочетать ботфорты Андре Тан советует с мини-юбками, объемными свитерами и длинными пальто. Такое многослойное сочетание выглядит особенно стильно в холодное время года.

В то же время дизайнер отмечает важный нюанс: при создании образов с ботфортами следует соблюдать баланс и не переходить границу между элегантностью и чрезмерной откровенностью.

Главное правило - меньше пошлости, больше утонченности.

Пушистая обувь

Замыкает пятерку трендов пушистая обувь или варианты с меховыми деталями. Это сапоги и ботинки с искусственным мехом, овчиной и объемной фактурой, создающие особое зимнее настроение.

По словам Андре Тана, такая обувь может стать настоящим хитом сезона, ведь объединяет выразительный внешний вид и уютную эстетику.

Однако с пушистыми моделями следует соблюдать осторожность: важно правильно выдерживать пропорции и не перегружать образ лишними объемными деталями.

Дизайнер даже пошутил, что иногда между модной девушкой и снежным человеком Йети только одна лишняя меховая деталь.

Как оставаться стильной зимой: главный совет Андре Тана

Подытоживая свою подборку, дизайнер напомнил, что зимой совсем не обязательно выбирать между красотой и комфортом. Современная обувь позволяет сочетать актуальный дизайн с практичностью и теплом.

В то же время Андре Тан призвал не впадать в другую крайность и не жертвовать здравым смыслом ради модных тенденций.