Какую обувь носить зимой, чтобы не замерзнуть: советы Андре Тана
Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять моделей обуви, которые стоит добавить в зимний гардероб, и рассказал, с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно в холодное время года.
Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает об этом более подробно.
Жокейские сапоги
Первыми в списке трендов Андре Тана стали жокейские сапоги. Это высокие, элегантные модели с лаконичным дизайном и невысоким или умеренным каблуком, которые уже не первый сезон возвращаются в модные коллекции.
По словам дизайнера, такая обувь - настоящая классика, которая всегда актуальна. Жокейские сапоги легко интегрировать в повседневный гардероб, ведь они выглядят стильно и одновременно остаются достаточно универсальными.
Андре Тан рекомендует носить их с юбками миди, узкими джинсами и объемными свитерами. Такое сочетание поможет создать сдержанный, но одновременно актуальный образ.
Slouchy boots
Еще один заметный тренд зимы - сапоги со спущенной, мягкой голенью и характерными складками. Речь идет о так называемых slouchy boots, которые могут быть изготовлены из мягкой кожи или замши.
Особенность таких моделей - свободное голенище, которое естественно собирается в складки и создает эффект легкой халатности.
Дизайнер отмечает, что именно такая фактура придает образу непринужденности и той же французской элегантности, когда даже безупречно подобранный аутфит выглядит как собранный без особого труда.
Slouchy boots станут удачным выбором для тех, кто хочет отойти от слишком строгих силуэтов и придать зимнему гардеробу немного расслабленности.
Байкерские сапоги с пряжками
Третью позицию в модном рейтинге занимают байкерские сапоги с пряжками. Массивные модели с ремешками, металлическими деталями и выразительным дизайном остаются среди актуальных тенденций.
В качестве примера Андре Тан упомянул эстетику последней коллекции Miu Miu, где подобная обувь гармонично сочетается с женственными элементами гардероба.
Дизайнер рекомендует носить байкерские сапоги с романтическими платьями и красивыми юбками. Контраст грубой обуви и нежной одежды создает особый стилистический эффект.
"Внешне ты нежная-нежная такая принцесса, но все понимают, что лучше тебя не нервировать", - шутит дизайнер.
Такая обувь подойдет тем, кто любит экспериментировать со стилем, не боится массивных силуэтов и стремится придать даже романтичному образу немного дерзости.
Ботфорты
Четвертый тренд, который Андре Тан советует не обходить вниманием, - ботфорты. Высокие сапоги, закрывающие колени, снова возвращаются в список самой актуальной зимней обуви.
Особенно модными дизайнер называет замшевые и кожаные модели. Они могут стать главным акцентом образа и помочь создать эффектный силуэт.
Сочетать ботфорты Андре Тан советует с мини-юбками, объемными свитерами и длинными пальто. Такое многослойное сочетание выглядит особенно стильно в холодное время года.
В то же время дизайнер отмечает важный нюанс: при создании образов с ботфортами следует соблюдать баланс и не переходить границу между элегантностью и чрезмерной откровенностью.
Главное правило - меньше пошлости, больше утонченности.
Пушистая обувь
Замыкает пятерку трендов пушистая обувь или варианты с меховыми деталями. Это сапоги и ботинки с искусственным мехом, овчиной и объемной фактурой, создающие особое зимнее настроение.
По словам Андре Тана, такая обувь может стать настоящим хитом сезона, ведь объединяет выразительный внешний вид и уютную эстетику.
Однако с пушистыми моделями следует соблюдать осторожность: важно правильно выдерживать пропорции и не перегружать образ лишними объемными деталями.
Дизайнер даже пошутил, что иногда между модной девушкой и снежным человеком Йети только одна лишняя меховая деталь.
Как оставаться стильной зимой: главный совет Андре Тана
Подытоживая свою подборку, дизайнер напомнил, что зимой совсем не обязательно выбирать между красотой и комфортом. Современная обувь позволяет сочетать актуальный дизайн с практичностью и теплом.
В то же время Андре Тан призвал не впадать в другую крайность и не жертвовать здравым смыслом ради модных тенденций.
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