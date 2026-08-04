Зачем платить колористу: эти оттенки краски перекроют седину дома не хуже, чем в салоне
Седые волосы не всегда нуждаются в дорогих процедурах в салоне. Есть цвета, которые даже в домашних условиях лучше работают и помогают получить равномерный оттенок без сложного ухода.
Styler рассказывает, какие оттенки лучше перекрывают седину и почему их часто выбирают для обновления образа.
Какие оттенки лучше всего перекрывают седину
По словам колористов, лучше всего с седыми волосами работают натуральные и глубокие оттенки. Они равномерно ложатся на волосы и помогают скрыть разницу между отросшими корнями и длиной.
Теплый каштановый
Каштановые оттенки остаются одним из самых популярных вариантов для домашней покраски. Они хорошо маскируют седину, придают волосам визуальную густоту и подходят многим типам внешности.
Особенно эффектно смотрятся теплые каштановые тона с легкими золотистыми или карамельными нотками. Они освежают образ и не делают черты лица слишком суровыми.
Темный шоколад
Глубокий шоколадный цвет - еще один вариант для тех, кто хочет насыщенный оттенок без радикального изменения образа. Такая краска хорошо перекрывает седину благодаря плотному пигменту.
В то же время стилисты советуют избегать черных цветов, ведь они могут подчеркнуть морщины и сделать внешность визуально старше.
Медовый и карамельный блонд
Светлые теплые оттенки - хороший выбор для тех, у кого седина уже стала заметной. Блонды с бежевыми, медовыми или карамельными нюансами помогают сделать переход между натуральными волосами и седыми прядями менее контрастными.
Такой вариант часто выбирают женщины, которые не хотят каждые несколько недель красить корни.
Ореховые оттенки
Ореховый цвет остается одним из самых универсальных. Он сочетает коричневые и светлые нюансы, благодаря чему волосы выглядят натурально даже при отрастании.
Этот оттенок особенно подходит тем, кто хочет освежить цвет, но не стремится к кардинальным изменениям.
Что учесть перед домашней покраской
Чтобы результат получился максимально похожим на салонный, важно обращать внимание не только на название цвета на упаковке. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от исходного цвета волос, их состояния и количества седины.
Перед покраской стоит:
- выбирать краску с пометкой об устойчивом перекрытии седины
- не брать оттенок, который более чем на два тона отличается от натурального цвета
- сделать тест на небольшом количестве прядей, если краска используется впервые
- соблюдать время, указанное в инструкции.
Можно ли полностью избавиться от седины дома
Домашняя покраска действительно может дать хороший результат, особенно если седины немного или она распределена равномерно. Однако в случаях, когда седые волосы занимают значительную часть головы или имеют плотную структуру, может потребоваться профессиональная цветокоррекция.
Впрочем, правильно подобранный оттенок способен значительно продлить эффект свежей покраски и помочь реже посещать салон. Главное - выбрать не просто модный цвет, а тот, который гармонично подходит именно вашим волосам и тону кожи.