Зачем платить колористу: эти оттенки краски перекроют седину дома не хуже, чем в салоне

Какие оттенки лучше всего перекрывают седину

По словам колористов, лучше всего с седыми волосами работают натуральные и глубокие оттенки. Они равномерно ложатся на волосы и помогают скрыть разницу между отросшими корнями и длиной.

Теплый каштановый

Каштановые оттенки остаются одним из самых популярных вариантов для домашней покраски. Они хорошо маскируют седину, придают волосам визуальную густоту и подходят многим типам внешности.

Особенно эффектно смотрятся теплые каштановые тона с легкими золотистыми или карамельными нотками. Они освежают образ и не делают черты лица слишком суровыми.

Темный шоколад

Глубокий шоколадный цвет - еще один вариант для тех, кто хочет насыщенный оттенок без радикального изменения образа. Такая краска хорошо перекрывает седину благодаря плотному пигменту.

В то же время стилисты советуют избегать черных цветов, ведь они могут подчеркнуть морщины и сделать внешность визуально старше.

Медовый и карамельный блонд

Светлые теплые оттенки - хороший выбор для тех, у кого седина уже стала заметной. Блонды с бежевыми, медовыми или карамельными нюансами помогают сделать переход между натуральными волосами и седыми прядями менее контрастными.

Такой вариант часто выбирают женщины, которые не хотят каждые несколько недель красить корни.

Ореховые оттенки

Ореховый цвет остается одним из самых универсальных. Он сочетает коричневые и светлые нюансы, благодаря чему волосы выглядят натурально даже при отрастании.

Этот оттенок особенно подходит тем, кто хочет освежить цвет, но не стремится к кардинальным изменениям.

Что учесть перед домашней покраской

Чтобы результат получился максимально похожим на салонный, важно обращать внимание не только на название цвета на упаковке. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от исходного цвета волос, их состояния и количества седины.

Перед покраской стоит:

выбирать краску с пометкой об устойчивом перекрытии седины

не брать оттенок, который более чем на два тона отличается от натурального цвета

сделать тест на небольшом количестве прядей, если краска используется впервые

соблюдать время, указанное в инструкции.

Можно ли полностью избавиться от седины дома

Домашняя покраска действительно может дать хороший результат, особенно если седины немного или она распределена равномерно. Однако в случаях, когда седые волосы занимают значительную часть головы или имеют плотную структуру, может потребоваться профессиональная цветокоррекция.

Впрочем, правильно подобранный оттенок способен значительно продлить эффект свежей покраски и помочь реже посещать салон. Главное - выбрать не просто модный цвет, а тот, который гармонично подходит именно вашим волосам и тону кожи.