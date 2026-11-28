Свитер с глубоким V-образным вырезом

Это одна из самых универсальных вещей для многослойных зимних образов. Глубокий вырез красиво открывает шею, визуально вытягивает верхнюю часть силуэта и позволяет экспериментировать с тем, что надеть под свитер.

Специалистка Кривицкая рекомендует не ограничиваться только базовой футболкой. Под такой верх можно надеть лонгслив, классическую рубашку или даже сатиновую блузу. А кружевной бра придаст образу деликатный акцент и элегантность.

Пять вариантов, как стилизовать такой свитер

С белой футболкой и прямыми джинсами.

Самое простое повседневное сочетание. Футболка будет заметна в вырезе, а джинсы уравновешивают объемный верх.

С рубашкой и классическими брюками.

Воротник и манжеты, выглядывающие из-под свитера, создадут аккуратный многослойный образ для работы или встреч.

С лонгсливом и широкими джинсами.

Удобный вариант на каждый день, когда хочется дополнительный слой тепла без лишнего объема.

С сатиновой блузой и юбкой меди.

Сочетание разных фактур сделает образ более женственным и собранным. Его можно дополнить высокими сапогами.

С кружевным бра и широкими брюками.

Вариант с более выразительным акцентом: кружево будет деликатно выглядеть в глубоком вырезе, а сдержанный низ сбалансирует образ.

Главное преимущество такого свитера - он не привязывает к одному стилю. Изменяя нижний слой и сочетая его с разными юбками или брюками, можно получать совершенно разные комплекты.