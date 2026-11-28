Светр із глибоким V-подібним вирізом

Це одна з найуніверсальніших речей для багатошарових зимових образів. Глибокий виріз красиво відкриває шию, візуально витягує верхню частину силуету й дає змогу експериментувати з тим, що одягнути під светр.

Фахівчиня Крівіцька рекомендує не обмежуватися лише базовою футболкою. Під такий верх можна вдягнути лонгслів, класичну сорочку або навіть сатинову блузу. А мереживний бра додасть образу делікатного акценту й елегантності.

П'ять варіантів, як стилізувати такий светр

З білою футболкою та прямими джинсами.

Найпростіше повсякденне поєднання. Футболка буде помітна у вирізі, а джинси врівноважать об'ємний верх.

Із сорочкою та класичними брюками.

Комір і манжети, що виглядають з-під светра, створять акуратний багатошаровий образ для роботи чи зустрічей.

З лонгслівом і широкими джинсами.

Зручний варіант на кожен день, коли хочеться додаткового шару тепла без зайвого об’єму.

Із сатиновою блузою та спідницею міді.

Поєднання різних фактур зробить образ більш жіночним і зібраним. Його можна доповнити високими чоботами.

З мереживним бра та широкими брюками.

Варіант із виразнішим акцентом: мереживо делікатно виглядатиме у глибокому вирізі, а стриманий низ збалансує образ.

Головна перевага такого светра - він не прив'язує до одного стилю. Змінюючи нижній шар і поєднуючи його з різними спідницями чи штанами, можна отримувати зовсім різні комплекти.