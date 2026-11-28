Одна річ, але п'ять образів: стилістка Крівіцька розповіла, як поєднати светр із V-подібним вирізом узимку
Зимовий гардероб не обов'язково повинен містити у собі десятки різноманітних речей. Іноді достатньо придбати лише один "вдалий" светр, який легко адаптувати під різний одяг і ситуації.
Styler з посиланням на поради стилістки Анастасії Крівіцької, опубліковані в дописі на її сторінці в Instagram, розповість, як створити кілька практичних образів на холодний сезон, використовуючи лише одну річ.
Светр із глибоким V-подібним вирізом
Це одна з найуніверсальніших речей для багатошарових зимових образів. Глибокий виріз красиво відкриває шию, візуально витягує верхню частину силуету й дає змогу експериментувати з тим, що одягнути під светр.
Фахівчиня Крівіцька рекомендує не обмежуватися лише базовою футболкою. Під такий верх можна вдягнути лонгслів, класичну сорочку або навіть сатинову блузу. А мереживний бра додасть образу делікатного акценту й елегантності.
П'ять варіантів, як стилізувати такий светр
З білою футболкою та прямими джинсами.
Найпростіше повсякденне поєднання. Футболка буде помітна у вирізі, а джинси врівноважать об'ємний верх.
Із сорочкою та класичними брюками.
Комір і манжети, що виглядають з-під светра, створять акуратний багатошаровий образ для роботи чи зустрічей.
З лонгслівом і широкими джинсами.
Зручний варіант на кожен день, коли хочеться додаткового шару тепла без зайвого об’єму.
Із сатиновою блузою та спідницею міді.
Поєднання різних фактур зробить образ більш жіночним і зібраним. Його можна доповнити високими чоботами.
З мереживним бра та широкими брюками.
Варіант із виразнішим акцентом: мереживо делікатно виглядатиме у глибокому вирізі, а стриманий низ збалансує образ.
Головна перевага такого светра - він не прив'язує до одного стилю. Змінюючи нижній шар і поєднуючи його з різними спідницями чи штанами, можна отримувати зовсім різні комплекти.