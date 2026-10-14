"При нем не ныть": в Threads раскритиковали советы беременным из книги Комаровского

Что написано в книге

Автор поста призналась, что ранее не публиковала сообщений в этой соцсети, однако прочитанное настолько ее возмутило, что она решила поделиться фотографиями страниц с читателями. Отдельно она обратилась к женщинам, которые планируют беременность или уже ждут ребенка, призвав их обратить внимание на содержание издания.

Пост пользователя в Threads

На опубликованных страницах говорится, как беременной женщине обращаться с мужчиной. Среди советов народного врача – помнить, что партнер также имеет собственные потребности, относиться к нему с пониманием и чаще благодарить за помощь.

Однако больше внимания привлекло формулировка о том, что женщине не стоит "ныть".

"При нем не ныть и очень, очень постараться, чтобы ваша беременность не вызвала у него ощущение собственной неполноценности - совсем не обязательно (если удается, конечно), чтобы он знал, как очень вас тошнит, - ведь вам от того не станет легче, а он будет нервничать, и все это, рано или поздно, - идет.

Автор объясняет это тем, что муж может нервничать из-за плохого самочувствия жены, хотя ей самой от этого легче не станет.

Что Комаровский писал об интимной жизни во время беременности

На других опубликованных страницах автор рассматривает сексуальные отношения во время беременности. Среди аргументов в пользу близости он называет возможность эмоционального сближения партнеров, улучшения настроения и других физиологических процессов.

В книге также есть советы по ситуациям, когда желание партнеров не совпадает. В частности, автор предлагает искать компромисс, если один из партнеров хочет близости чаще другого.

Одна из страниц книги Евгения Комаровского (скриншот)

В другом фрагменте говорится, что беременность не должна становиться поводом для того, чтобы мужчина шел на работу голодным или в неглаженной рубашке. Автор также советует женщинам поощрять партнера и напоминать о будущем пополнении в семье.

Советы комаровского из книги "Начало жизни вашего ребенка" (скриншот)

В комментариях другие пользователи не скрывают своего возмущения от того, что написано в книге.

"Я в шоке, что такое вообще существует";

"Это кринж, а не книга. Просто дно";

"Господи, что за ужас";

"Уже где-то видела этот отрывок. И теперь, когда вижу в детских магазинах отметку с рекомендациями Комаровского, то просто прохожу мимо. Потому что бекать от упоминания о нем хочется";

"Я ни секунды не сомневалась, что автор мужчина".

Книга Евгения Комаровского "Начало жизни вашего ребенка"

Следует заметить, что специалисты Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) отмечают: при нормальном течении беременности сексуальная активность обычно безопасна, если врач не рекомендовал ограничения. Однако желание женщины, ее комфорт и медицинские обстоятельства все же имеют значение. Если есть осложнения или сомнения, следует обсудить это с собственным акушером-гинекологом.