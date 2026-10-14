"При ньому не скиглити": в Threads розкритикували поради вагітним із книжки Комаровського

Що написано в книжці

Авторка допису зізналася, що раніше не публікувала повідомлень у цій соцмережі, однак прочитане настільки її обурило, що вона вирішила поділитися фотографіями сторінок із читачами. Окремо вона звернулася до жінок, які планують вагітність або вже чекають на дитину, закликавши їх звернути увагу на зміст видання.

Допис користвачки у Threads

На опублікованих сторінках ідеться про те, як вагітній жінці поводитися з чоловіком. Серед порад народного лікаря - пам'ятати, що партнер також має власні потреби, ставитися до нього з розумінням і частіше дякувати за допомогу.

Однак найбільше уваги привернуло формулювання про те, що жінці не варто "скиглити".

"При ньому не скиглити і дуже, дуже постаратися, щоб ваша вагітність не викликала у нього відчуття власної неповноцінності - зовсім не обовʼязково (якщо вдається, звісно), щоб він знав, як дуже вас нудить, - адже вам від того не стане легше, а він нервуватиме, і все це, рано чи пізно, вийде боком", - йдеться в книжці.

Автор пояснює це тим, що чоловік може нервувати через погане самопочуття дружини, хоча їй самій від цього легше не стане.

Що Комаровський писав про інтимне життя під час вагітності

На інших опублікованих сторінках автор розглядає сексуальні стосунки під час вагітності. Серед аргументів на користь близькості він називає можливість емоційного зближення партнерів, покращення настрою та інші фізіологічні процеси.

У книжці також є поради щодо ситуацій, коли бажання партнерів не збігається. Зокрема, автор пропонує шукати компроміс, якщо один із партнерів хоче близькості частіше за іншого.

Одна зі сторінок книги Євгена Комаровського (скриншот)

В іншому фрагменті йдеться про те, що вагітність не повинна ставати приводом для того, аби чоловік ішов на роботу голодним або в непрасованій сорочці. Автор також радить жінкам заохочувати партнера та нагадувати йому про майбутнє поповнення в родині.

Поради комаровського з книги "Початок життя вашої дитини" (скриншот)

У коментарях інші користувачі не приховують свого обурення тим, що написано у книзі.

"Я в шоці, що таке взагалі існує";

"Це крінж, а не книжка. Просто дно";

"Господи, що за жах";

"Вже десь бачила цей уривок. І тепер, коли бачу в дитячих магазинах відмітку з рекомендаціями Комаровського, то просто проходжу повз. Бо аж бекати від згадки про нього хочеться";

"Я ні секунди не сумнівалася, що автор чоловік".

Книга Євгена Комаровського "Початок життя вашої дитини"

Варто зауважити, що фахівці Американського коледжу акушерів і гінекологів (ACOG) наголошують: за нормального перебігу вагітності сексуальна активність зазвичай безпечна, якщо лікар не рекомендував обмежень. Однак бажання жінки, її комфорт і медичні обставини все ж мають значення. Якщо є ускладнення або сумніви, варто обговорити це з власним акушером-гінекологом.