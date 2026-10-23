Рваные скинни, микросумки и массивные кроссовки: Андре Тан назвал вещи, которые старят образ

Рваные джинсы скинни

Андре Тан обратил внимание на узкие джинсы с большим количеством дыр и потертостей. По словам дизайнера, модель скинни постепенно возвращается в моду, но это не означает, что стоит доставать из шкафа брюки, которые плотно облегают ноги и имеют слишком много декоративных повреждений.

"Узкие джинсы возвращаются, но не те, которые обтягивают каждый сантиметр вашего тела и имеют столько дыр, словно вы по дороге домой сражались с тигром или с сабацюрами", - пошутил дизайнер.

Вместо них он советует выбирать прямые джинсы с чистым дизайном, без лишних потертостей и дырок. Такая модель выглядит сдержаннее и легко сочетается с разной одеждой - от базовых футболок до рубашек, жакетов и свитеров.

Микросумки

Еще один аксессуар, к которому дизайнер имеет претензии, - микросумки. Андре Тан считает, что из-за своего размера они часто теряют практичность и больше напоминают декоративное украшение.

"Это уже не аксессуар, а просто брелок за очень большие деньги", - иронически заметил он.

Альтернативой дизайнер называет мягкие сумки среднего размера. Это может быть сумка-багет или объемный клатч, в который поместятся все необходимые вещи. При выборе следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на вместительность и удобство аксессуара.

Брюки paperbag

В список вещей, которые могут визуально добавлять лишний объем, Андре Тан также включил брюки paperbag. Это модели с высокой талией, характерными складками вокруг пояса и часто с тканевым поясом или бантом.

По словам дизайнера, такая конструкция не всегда успешно работает с пропорциями фигуры. Он советует обратить внимание на широкие брюки с четкой линией талии, модели barrel с закругленным силуэтом или классические брюки со стрелками.

Такие варианты можно сочетать с рубашками, лаконичными топами, тонкими джемперами и жакетами. Они помогут создать собранный образ без лишних деталей в зоне талии.

Массивные "папины" кроссовки

Четвертый пункт в списке дизайнера - массивные кроссовки на очень толстой подошве, которые часто называют dad sneakers. Андре Тан вспомнил и о громоздких моделях типа Balenciaga, которые были особенно популярны несколько лет назад.

"Те же модели на гигантской подошве, в которых ваша нога выглядит так, будто живет отдельной жизнью", - пояснил дизайнер.

Вместо такой обуви он предлагает выбирать лаконичные ретрокроссовки, простые текстильные кеды или аккуратные модели на тонкой подошве. Они выглядят более легко и хорошо сочетаются как с джинсами и брюками, так и с юбками или платьями.