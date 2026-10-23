Рваные скинни, микросумки и массивные кроссовки: Андре Тан назвал вещи, которые старят образ
Чтобы гардероб выглядел современно, не обязательно полностью менять его. Дизайнер Андре Тан обратил внимание на несколько популярных вещей, которые могут испортить впечатление от образа, и предложил более стильные альтернативы.
Styler со ссылкой на видео в его Instagram разбирался, от какой одежды и обуви стоит отказаться уже сегодня.
Рваные джинсы скинни
Андре Тан обратил внимание на узкие джинсы с большим количеством дыр и потертостей. По словам дизайнера, модель скинни постепенно возвращается в моду, но это не означает, что стоит доставать из шкафа брюки, которые плотно облегают ноги и имеют слишком много декоративных повреждений.
"Узкие джинсы возвращаются, но не те, которые обтягивают каждый сантиметр вашего тела и имеют столько дыр, словно вы по дороге домой сражались с тигром или с сабацюрами", - пошутил дизайнер.
Вместо них он советует выбирать прямые джинсы с чистым дизайном, без лишних потертостей и дырок. Такая модель выглядит сдержаннее и легко сочетается с разной одеждой - от базовых футболок до рубашек, жакетов и свитеров.
Микросумки
Еще один аксессуар, к которому дизайнер имеет претензии, - микросумки. Андре Тан считает, что из-за своего размера они часто теряют практичность и больше напоминают декоративное украшение.
"Это уже не аксессуар, а просто брелок за очень большие деньги", - иронически заметил он.
Альтернативой дизайнер называет мягкие сумки среднего размера. Это может быть сумка-багет или объемный клатч, в который поместятся все необходимые вещи. При выборе следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на вместительность и удобство аксессуара.
Брюки paperbag
В список вещей, которые могут визуально добавлять лишний объем, Андре Тан также включил брюки paperbag. Это модели с высокой талией, характерными складками вокруг пояса и часто с тканевым поясом или бантом.
По словам дизайнера, такая конструкция не всегда успешно работает с пропорциями фигуры. Он советует обратить внимание на широкие брюки с четкой линией талии, модели barrel с закругленным силуэтом или классические брюки со стрелками.
Такие варианты можно сочетать с рубашками, лаконичными топами, тонкими джемперами и жакетами. Они помогут создать собранный образ без лишних деталей в зоне талии.
Массивные "папины" кроссовки
Четвертый пункт в списке дизайнера - массивные кроссовки на очень толстой подошве, которые часто называют dad sneakers. Андре Тан вспомнил и о громоздких моделях типа Balenciaga, которые были особенно популярны несколько лет назад.
"Те же модели на гигантской подошве, в которых ваша нога выглядит так, будто живет отдельной жизнью", - пояснил дизайнер.
Вместо такой обуви он предлагает выбирать лаконичные ретрокроссовки, простые текстильные кеды или аккуратные модели на тонкой подошве. Они выглядят более легко и хорошо сочетаются как с джинсами и брюками, так и с юбками или платьями.
Раньше мы писали, как носить модные палаццо и не выглядеть бесформенно.