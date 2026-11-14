Спасательный жилет для дельфина: украинцы напомнили о преступлениях РФ на климатическом саммите (фото)

Зачем создали спасательный набор для дельфинов

Инсталляцию "Розбити в разі екоциду" (Break in Case of Ecocide) UAnimals представили вместе с Международным фондом "Відродження" и Министерством экономики и окружающей среды Украины.

В двухметровом прозрачном боксе разместили адаптированные для дельфинов спасательный жилет, круг и кислородную маску. Инсталляция должна привлечь к экоциду в Черном море и призвать государства признать действия России международным преступлением.

"В общественных местах мы привыкли видеть боксы со спасательным снаряжением. В случае опасности оно всегда под рукой. А для умирающих во время войны таких наборов не существует, и вред окружающей среде часто остается незамеченным", - объясняет руководитель департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

По ее словам, климатическая конференция стала возможностью напомнить международному сообществу о преступлениях, исчезающих из новостей. Кроме инсталляции, украинская команда представила отчет с конкретными шагами для правительств.

Что происходит с дельфинами в Черном море

Украинский исследователь Павел Гольдин рассказывает, что гибель дельфинов и морских свиней, которую ученые наблюдают в 2026 году, носит схожий характер с зафиксированной в 2022-м.

"Когда-то мы видели, как выглядит массовая гибель морских свиней. Их тела лежат одно за другим вдоль берега, и пройти, не наступив на них, невозможно. Это ужасно. Все три вида китообразных, обитающих в Черном море, внесены в Красный список Международного союза охраны природы. Война может еще больше приблизить их к исчезновению", - говорит ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины.

К каким действиям призывают страны-участницы COP31

В аналитическом отчете украинская команда предложила пять направлений действий для привлечения РФ и виновных лиц к ответственности и восстановлению окружающей среды:

ратифицировать Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии Украины;

поддерживать и финансировать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины;

поддержать предложение о признании экоцида международным преступлением по Римскому уставу;

поднимать на международных встречах вопросы ответственности России за вред окружающей среде;

поддержать реализацию плана ACCOBAMS по восстановлению популяций черноморских дельфинов и морских свиней.

План восстановления предполагает разминирование, исследование причиненного ущерба и создание морских природоохранных территорий.

Почему важно собирать доказательства уже сейчас

Специалист по международному гуманитарному праву, кандидат юридических наук Наталья Хендель объясняет, что размер возможного возмещения будет зависеть от того, какую часть экологических потерь Украина сможет доказать.

По ее словам, уже сейчас следует документировать экологические потери, их размер и связь с противоправными действиями России.

"Начинать следует с наиболее задокументированных случаев, чтобы подавать обоснованные заявления в Реестр убытков и уменьшить риск отказов во время их дальнейшего рассмотрения", - добавляет Хендель.