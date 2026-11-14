Рятувальний жилет для дельфіна: українці нагадали про злочини РФ на кліматичному саміті (фото)

Навіщо створили рятувальний набір для дельфінів

Інсталяцію "Розбити в разі екоциду" (Break in Case of Ecocide) UAnimals представили разом із Міжнародним фондом "Відродження" та Міністерством економіки та довкілля України.

У двометровому прозорому боксі розмістили адаптовані для дельфінів рятувальний жилет, круг і кисневу маску. Інсталяція має привернути увагу до екоциду в Чорному морі та закликати держави визнати дії Росії міжнародним злочином.

"У громадських місцях ми звикли бачити бокси з рятувальним спорядженням. У разі небезпеки воно завжди під рукою. А для тварин, які помирають під час війни, таких наборів не існує, і шкода довкіллю часто залишається непоміченою", - пояснює керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

За її словами, кліматична конференція стала можливістю нагадати міжнародній спільноті про злочини, які зникають із новин. Окрім інсталяції, українська команда презентувала звіт із конкретними кроками для урядів.

Що відбувається з дельфінами в Чорному морі

Український дослідник Павло Гольдін розповідає, що загибель дельфінів і морських свиней, яку вчені спостерігають у 2026 році, має схожий характер із зафіксованою у 2022-му.

"Колись ми бачили, як виглядає масова загибель морських свиней. Їхні тіла лежать одне за одним уздовж берега, і пройти, не наступивши на них, неможливо. Це жахливо. Усі три види китоподібних, які мешкають у Чорному морі, внесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Війна може ще більше наблизити їх до зникнення", - каже провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.

До яких дій закликають країни-учасниці COP31

В аналітичному звіті українська команда запропонувала п’ять напрямів дій для притягнення РФ та винних осіб до відповідальності й відновлення довкілля:

ратифікувати Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України;

підтримувати й фінансувати Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України;

підтримати пропозицію щодо визнання екоциду міжнародним злочином за Римським статутом;

порушувати на міжнародних зустрічах питання відповідальності Росії за шкоду довкіллю;

підтримати реалізацію плану ACCOBAMS із відновлення популяцій чорноморських дельфінів і морських свиней.

План відновлення передбачає розмінування, дослідження завданої шкоди та створення морських природоохоронних територій.

Чому важливо збирати докази вже зараз

Фахівчиня з міжнародного гуманітарного права, кандидатка юридичних наук Наталія Хендель пояснює, що розмір можливого відшкодування залежатиме від того, яку частину екологічних втрат Україна зможе довести.

За її словами, вже зараз потрібно документувати екологічні втрати, їхній розмір і зв’язок із протиправними діями Росії.

"Починати варто з найкраще задокументованих випадків, щоб подавати обґрунтовані заяви до Реєстру збитків і зменшити ризик відмов під час їхнього подальшого розгляду", - додає Хендель.