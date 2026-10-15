Сколько оставлять "на чай" в Украине: официанты и клиенты спорят в Threads

С чего началась дискуссия о чаевых

Пользователь Threads рассказала, что во время обеда услышала разговор двух женщин за соседним столом. Одна собиралась оставить 20 гривен, а другая ответила, что этого мало и стоит дать хотя бы 100-200 гривен.

"И здесь я задумалась, а сколько реально сейчас нужно давать чаевых?", - написала автор поста под ником "i___helen".

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Однако в комментариях начали обсуждать не только сумму. Часть пользователей подвергла сомнению само слово "нужно".

Чаевые по желанию: что говорят посетители

Пользователь "dasha_crazy_capricorn" подчеркнула, что чаевые - это дело добровольное, и здесь не нужно стесняться суммы.

"Нет такого понятия "нужно"! Вы оставляете чаевые только по желанию и по мере своих возможностей. Вы не являетесь работодателем официантов, и не вы оплачиваете их работу. И да, хорошее обслуживание - это должностная инструкция от работодателя, а не хороший тон или поведение конкретного официанта. Это сфера обслуживания, и она нуждается в определенном поведении, за которое платит работодатель. И вам не должно быть стыдно за сумму или за то, что вы ничего не оставили. В некоторых странах оставлять чаевые - это вообще плохой тон", - отметила она.

А пользовательница под ником "olenabotsvin" подчеркнула, что спрашивает, за что доплачивает, когда не получает особого внимания.

"Оставляю 10% от чека, но все чаще спрашиваю себя - за что? Потому что сервиса как такового (совет по меню, что-то интересное, какое-то особое гостеприимство) не получаю", - рассказала она.

Похожее мнение прозвучало и от участника, написавшего, что работает официантом. Он объяснил, чем для него обычное исполнение обязанностей отличается от сервиса, за который гостю хочется поблагодарить.

За что оставляют на чай: взгляд официантов

"Базовый сервис, принял заказ, вынес, убрал - это выполнение рабочих обязанностей, за это вы получаете зарплату, а не обязательный "чай", - отметил пользователь под ником "dmytro_.n".

Также он подчеркнул, что "чаевые появляются тогда, когда есть забота".

"Когда вы создали атмосферу, почувствовали настроение стола, нашли индивидуальный подход или проявили искреннее человеческое внимание. Чаевые - это благодарность не за вынесенную тарелку, а за эмоцию и комфорт, которые гость получил в заведении", - подытожил он.

Другой пользователь, тоже работающий официантом, подчеркнул, что радуется даже небольшим суммам.

"Говорю как официант: для меня даже 20 гривен - это уже приятный бонус и знак того, что я хорошо выполнил свою работу", - отметил "artemb_r28".

А пользователь "vvitaline" рассказала об официанте во Львове, который запомнился благодаря созданной атмосфере.

"Однажды обедали в ресторане "Атляс" во Львове, нас обслуживал официант, взрослый мужчина. Нет, он даже не улыбался, но он был так вайбовый. Такому вообще не жалко оставить чаевые, он действительно создавал атмосферу, это талант, прошло несколько лет, а он запомнился", - вспомнила она.

В то же время другие работники сферы обслуживания обратили внимание на заработок. По их словам, чаевые могут составлять существенную часть дохода, и именно это вызвало новый спор.

Кто должен платить за работу официанта

Пользователь под ником "__chauka__", которая назвалась официанткой, рассказала о зависимости заработка от чаевых.

"Зарплата официанта - это приятный бонус. Мы живем на чаевые. Как официантка, могу сказать, что ненавижу эту систему, но, к сожалению, это масштабная проблема этой профессии. Вы не обязаны оставлять, но я хочу, чтобы больше людей осознавали, какая система оплаты работает в общепитах", - отметила она.

Ей ответила другая пользовательница под ником "radkohanna", которая считает, что вопрос оплаты нужно адресовать работодателю.

"Не идите на такую работу, то и работодатель задумается! Почему посетитель должен оплачивать вашу работу?" - спросила она.

А третья пользовательница под ником "k.oryushka:" отметила, что возможность сменить работу есть не у каждого.

"Если у вас все просто. Если бы была возможность у людей, то, конечно, никто бы не шел. Но сейчас кучу людей теряют работу из-за обстрелов, у многих нет выбора - все ищут работу и идут на любые условия. Это во-первых. Во-вторых, многие подростки / студенты идут на эту работу, потому что банально хочется есть, нужны деньги, особенно тем, кто сам оплачивает учебу, а без опыта на адекватную работу не возьмут", - написала она.

Единую сумму участники дискуссии так и не определили. В ответах звучали разные подходы: от округления счета до процента от заказа.

20 гривен, процент или округление счета

Чаще пользователи отвечали, что оставляют 10% от чека или небольшие суммы, начиная от 20 гривен.

Также некоторые округляют суммы в чеке.

"Я просто округляю цену. Типа чек на 2360, то оставляю 2400 или 2500", - написал один из них.

Отметим, что это просто привычки комментаторов, а не установленные правила.

Обсуждение показало, что за вопросом "сколько оставить" стоит другое: чем должны быть чаевые - благодарностью за приятный опыт или ожидаемой доплатой к счету?

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