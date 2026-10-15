Скільки залишати "на чай" в Україні: офіціанти та клієнти сперечаються у Threads

З чого почалася дискусія про чайові

Користувачка Threads розповіла, що під час обіду почула розмову двох жінок за сусіднім столом. Одна збиралася залишити 20 гривень, а інша відповіла, що це замало й варто дати хоча б 100-200 гривень.

"І тут я задумалась, а скільки реально зараз треба давати чайових?", - написала авторка посту під ніком "i___helen".

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Проте в коментарях почали обговорювати не лише суму. Частина користувачів поставила під сумнів саме слово "треба".

Чайові за бажанням: що кажуть відвідувачі

Користувачка "dasha_crazy_capricorn" наголосила, що чайові - це справа добровільна, і тут не треба соромитися суми.

"Немає такого поняття "треба"! Ви залишаєте чайові тільки за бажанням і в міру своїх можливостей. Ви не є роботодавцем офіціантів, і не ви оплачуєте їх роботу. І так, хороше обслуговування - це є посадова інструкція від роботодавця, а не добрий тон чи поведінка конкретного офіціанта. Це сфера обслуговування, і вона потребує певної поведінки, за яку платить роботодавець. І вам не має бути соромно за суму чи за те, що ви нічого не залишили. В деяких країнах залишати чайові - це взагалі дурний тон", - зазначає вона.

А користувачка під ніком "olenabotsvin" наголосила, що запитує, за що доплачує, коли не отримує особливої уваги.

"Лишаю 10% від чеку, але все частіше питаю себе - за що? Бо сервісу як такого (порада по меню, щось цікаве, якась особлива гостинність) не отримую", - розповіла вона.

Схожа думка прозвучала й від учасника, який написав, що працює офіціантом. Він пояснив, чим для нього звичайне виконання обов’язків відрізняється від сервісу, за який гостю хочеться подякувати.

За що залишають на чай: погляд офіціантів

"Базовий сервіс, прийняв замовлення, виніс, прибрав - це виконання робочих обов'язків, за це ви отримуєте зарплату, а не обов'язковий "чай", - зазначив користувач під ніком "dmytro_.n".

Також він наголосив, що "чайові з'являються тоді, коли є турбота".

"Коли ви створили атмосферу, відчули настрій столу, знайшли індивідуальний підхід або проявили щиру людську увагу. Чайові - це подяка не за винесену тарілку, а за емоцію та комфорт, які гість отримав у закладі", - підсумував він.

Інший користувач, який теж працює офіціантом, наголосив, що радіє навіть невеликим сумам.

"Кажу як офіціант: для мене навіть 20 гривень - це вже приємний бонус і знак того, що я добре виконав свою роботу", - зазначив "artemb_r28".

А користувачка "vvitaline" розповіла про офіціанта у Львові, який запам’ятався завдяки створеній атмосфері.

"Одного разу обідали в ресторані "Атляс" у Львові, нас обслуговував офіціант, дорослий чоловік. Ні, він навіть не посміхався, але він був такий вайбовий. Такому взагалі не шкода залишити чайові, він дійсно створював атмосферу, це талант, пройшло кілька років, а він запам'ятався", - згадала вона.

Водночас інші працівники сфери обслуговування звернули увагу на заробіток. За їхніми словами, чайові можуть становити суттєву частину доходу, і саме це викликало нову суперечку.

Хто має платити за роботу офіціанта

Користувачка під ніком "__chauka__", яка назвалася офіціанткою, розповіла про залежність заробітку від чайових.

"Зарплата офіціанта - це приємний бонус. Ми живемо на чайові. Як офіціантка, можу сказати, що ненавиджу цю систему, але, на жаль, це масштабна проблема цієї професії. Ви не зобовʼязані залишати, але я хочу, щоб більше людей усвідомлювали, яка система оплати працює у закладах громадського харчування", - зазначила вона.

Їй відповіла інша користувачка під ніком "radkohanna", яка вважає, що питання оплати потрібно адресувати роботодавцю.

"Не йдіть на таку роботу, то і роботодавець замислиться! Чому відвідувач мусить оплачувати вашу роботу?" - запитала вона.

А третя користувачка під ніком "k.oryushka:" зазначила, що можливість змінити роботу є не в кожного.

"Як у вас все просто. Якби була можливість у людей, то, звісно, ніхто б не йшов. Але наразі купу людей втрачають роботу через обстріли, у багатьох немає вибору - всі шукають роботу і йдуть на будь-які умови. Це по-перше. По-друге, багато підлітків / студентів йдуть на цю роботу, бо банально хочеться їсти, треба гроші, особливо тим, хто сам оплачує навчання, а без досвіду на адекватну роботу не візьмуть", - написала вона.

Єдиної суми учасники дискусії так і не визначили. У відповідях звучали різні підходи: від округлення рахунку до відсотка від замовлення.

20 гривень, відсоток чи округлення рахунку

Найчастіше користувачі відповідали, що залишають 10% від чека або невеликі суми, починаючи від 20 гривень.

Також деякі заокруглюють суми в чеку.

"Я просто заокруглюю ціну. Типу чек на 2360, то залишаю 2400 або 2500", - написав один із них.

Зазначимо, що це просто звички коментаторів, а не встановлені правила.

Обговорення показало, що за питанням "скільки залишити" стоїть інше: чим мають бути чайові - подякою за приємний досвід чи очікуваною доплатою до рахунку?