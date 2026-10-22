Тополя, Andrade и еще 8 участников соревнуются за 500 тысяч в Destination X: когда премьера

Когда премьера Destination X и кто ведущий

Украинская адаптация бельгийского реалити Destination X выйдет 19 ноября на SWEET.TV. Ведущим проекта стал музыкант и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

По условиям шоу, десять участников будут путешествовать по Украине в черном двухэтажном автобусе с затемненными окнами. Маршрут от них будут скрывать. Для этого также будут использовать специальные очки, которые не позволят видеть окружающую местность.

На каждой новой локации участники будут искать подсказки, анализировать детали и попытаться определить свое местонахождение - найти точку X. Их ждут интеллектуальные испытания, стратегические решения и психологическая игра.

Приз для победителя - 500 тысяч гривен.

Кто примет участие в шоу

В Destination X сразятся как известные артисты, так и люди других профессий. В состав участников вошли:

Michelle Andrade - украино-боливийская певица;

Елена Тополь - певица и автор песен;

Павел Товстык - инженер-энергетик, ветеран, военнослужащий спецподразделения ГУР МО Украины "КРАКЕН";

BRYKULETS - певец;

Островский - артист;

Карен Варданян - актер и театральный педагог;

Алина Гниденко - дизайнер одежды, косплеер и блоггер;

Данил Повар - художник, комик и предприниматель;

Ира Водопьянова - менеджер направления работы с гостиницами, ресторанами и кафе;

Саша Тихолоз - архитектор.

По словам руководителя SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимира Завадюка, проект объединяет путешествия, соревнования и стратегию. Одна из задач шоу - показать зрителям разнообразие Украины из-за мест, которые посетят участники.

Что рассказала Michelle Andrade об участии

Певица призналась, что после переезда в Украину в 13 лет имела немного возможностей путешествовать по стране. Сначала время занимало обучение, а затем - работа и гастроли.

"Гастрольная жизнь - это автобус, сон, выступление и переезд в следующий город, поэтому увидеть страну почти не удавалось", - рассказала певица.

По ее словам, участие в Destination X позволило посетить места, о существовании которых она раньше не знала.

"Я очень рада, что благодаря проекту смогла увидеть все это своими глазами, и теперь мне еще больше хочется путешествовать по Украине, открывать новые точки на карте и возвращаться к тем, которые меня особенно поразили во время проекта", - поделилась Andrade.