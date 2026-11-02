От Хана Соло до Индианы Джонса: как изменился Гаррисон Форд после "Звездных войн"

Каким был Харрисон Форд в первых "Звездных войнах"

Когда в мае 1977 года вышли первые "Звездные войны", Харрисону Форду было 34 года. В отличие от многих молодых голливудских звезд, он пришел к большой популярности не в начале актерского пути.

До этого Форд уже снимался в фильмах и сериалах, но преимущественно получал небольшие роли. Чтобы обеспечивать семью, он некоторое время занимался столярным делом. Среди его клиентов были представители киноиндустрии, а знакомство с режиссером Джорджем Лукасом в итоге привело актера к роли Хана Соло.

В первом фильме у Форда были густые темно-каштановые волосы, выразительные черты лица и характерная улыбка. Его герой носил белую рубашку, черный жилет и пояс с бластером.

Хан Соло был самоуверенным контрабандистом и пилотом корабля "Тысячелетний сокол", который сначала заботился только о собственной выгоде, но постепенно присоединился к борьбе против Галактической империи.

Именно этот персонаж принес Форду международную популярность и стал одним из самых известных героев космической саги.

Харрисон Форд в роли Хана Соло в 1977 году (скриншот)

Как изменился актер к концу первой трилогии

В 1980 году Форд вернулся к роли Хана Соло в фильме "Империя наносит ответный удар", а через три года снялся в картине "Возвращение джедая".

За это время его внешность стала более зрелой. Актер сохранил густые каштановые волосы, однако носил немного более короткую прическу, а черты лица стали выразительнее.

Изменился и сам Хан Соло. Если в первой части он представал перед зрителями как независимый контрабандист, то в следующих фильмах все больше проявлял преданность друзьям и повстанцам.

Особенно заметным стало изменение персонажа в "Возвращении джедая". Его образ уже ассоциировался не только с рискованными приключениями, но и с участием в борьбе за свободу галактики.

На момент выхода третьего фильма Форду было 40 лет. Тогда за его плечами уже была еще одна роль, которая впоследствии стала не менее знаменитой, чем Хан Соло.

Харрисон Форд в фильме "Возвращение джедая" 1983 года (скриншот)

От космического пилота до Индианы Джонса

В 1981 году Харрисон Форд впервые сыграл археолога Индиану Джонса в фильме Стивена Спилберга "Искатели утраченного ковчега". На тот момент актеру было 38 лет.

Эта роль открыла новый этап его карьеры. Вместо космического корабля, бластера и жилета Форд получил знаменитую шляпу, кожаную куртку и кнут.

В новом образе он предстал перед зрителями как исследователь, который отправляется на поиски древних артефактов и постоянно попадает в опасные ситуации.

Внешне актер оставался похожим на Хана Соло, но его экранный образ стал более суровым. Легкая щетина, загорелое лицо и следы приключений подчеркивали характер нового персонажа.

На протяжении 1980-х Форд еще дважды возвращался к роли Индианы Джонса - в фильмах "Храм судьбы" (1984) и "Последний крестовый поход" (1989).

Параллельно он снимался в других картинах. За роль детектива Джона Бука в фильме "Свидетель" 1985 года актер получил свою первую и пока единственную номинацию на премию "Оскар".

Харрисон Форд в роли Индианы Джонса в 1981 году (скриншот)

Седина и новый образ в 1990-х

В 1990-х Харрисон Форд все чаще играл серьезных и сдержанных персонажей. Его героями становились агенты спецслужб, врачи и мужчины, которые оказывались перед сложным выбором.

Среди самых известных работ этого периода - "Игры патриотов" (1992), "Беглец" (1993), "Прямая и явная угроза" (1994) и "Самолет президента" (1997).

Внешность актера также постепенно менялась. Волосы становились светлее, на висках появилась седина, а на лице - более заметные морщины.

Особенно узнаваемым был его образ в фильме "Беглец", где Форд сыграл врача Ричарда Кимбла, которого несправедливо обвинили в убийстве жены.

Здесь актер уже не напоминал молодого космического авантюриста. Перед зрителями предстал зрелый мужчина с короткой прической, серьезным взглядом и сдержанной манерой поведения.

В 1997 году Форду исполнилось 55 лет, но он продолжал исполнять главные роли в крупных голливудских фильмах.

Харрисон Форд в фильме "Беглец" 1993 года (скриншот)

Возвращение Индианы Джонса спустя почти 20 лет

В 2008 году Харрисон Форд снова надел знаменитую шляпу Индианы Джонса. Тогда на экраны вышел фильм "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

С момента выхода предыдущей части прошло 19 лет, а самому актеру на момент премьеры было 65 лет.

Изменения в его внешности уже было сложно не заметить. Волосы Форда стали преимущественно седыми, на лице появились более глубокие морщины, а сам он выглядел значительно старше, чем в первых приключенческих фильмах.

Но создатели картины не пытались полностью скрыть возраст главного героя. Индиана Джонс тоже постарел, хотя и остался любителем опасных приключений.

Для поклонников это была возможность увидеть знакомого персонажа почти через два десятилетия после его последнего появления.

Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" 2008 года (скриншот)

Каким стал Хан Соло спустя 32 года

В 2015 году Форд вернулся к роли Хана Соло в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". На тот момент актеру было 73 года.

С момента выхода "Возвращения джедая" прошло 32 года, поэтому разница между молодым и пожилым Ханом Соло была особенно заметной.

Вместо густых каштановых волос у актера была короткая седая прическа. Его лицо покрылось морщинами, а взгляд стал более суровым. Несмотря на это, персонаж сохранил свою иронию, характерную улыбку и привычку шутить даже в опасных ситуациях.

Форд снова появился на экране вместе с Кэрри Фишер, которая исполнила роль Леи Органы. Их герои также изменились за десятилетия, прошедшие после событий оригинальной трилогии.

Для Форда это стало возвращением к персонажу, который когда-то сделал его всемирно известным.

Харрисон Форд в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" 2015 года (скриншот)

Последнее приключение Индианы Джонса в 80 лет

В 2023 году на экраны вышел фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы", который стал пятой и заключительной частью приключений главного героя в исполнении Форда. На момент премьеры актеру было 80 лет.

Интересно, что для начальных сцен картины создатели использовали технологии цифрового омоложения, благодаря которым Форд снова предстал перед зрителями с более молодым лицом.

В других эпизодах его персонаж имел реальную внешность актера на тот момент - с седыми волосами, глубокими морщинами и заметными возрастными изменениями.

После выхода картины Форд попрощался с ролью археолога, которого впервые сыграл еще в 1981 году.

Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы" 2023 года (скриншот)

Как Харрисон Форд выглядит сейчас

13 июля 2026 года Харрисону Форду исполнилось 84 года. За почти полвека после выхода первых "Звездных войн" его внешность существенно изменилась.

В 2025 году он сыграл президента США Таддеуса Росса в супергеройском фильме "Капитан Америка: Новый мир". А в январе 2026 года вернулся к роли психотерапевта Пола Роудса в третьем сезоне сериала "Терапия".

Еще одним важным событием стало вручение актеру почетной награды SAG-AFTRA за вклад в кинематограф в 2026 году.

От молодого Хана Соло с каштановыми волосами до седовласого Индианы Джонса - Харрисон Форд менялся вместе со своими персонажами, но остался одним из самых узнаваемых актеров мирового кино.