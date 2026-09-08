От "Києва вдень та вночі" до "Будиночка на щастя": какие украинские хиты возвращаются на экраны

"Київ День-Ніч"

Новый фильм станет полнометражной историей по мотивам сериалити "Київ вдень та вночі", выходившем на Новом Канале в 2016-2019 годах. Создатели решили не просто воспроизвести старый телевизионный формат, а показать, как изменились знакомые персонажи за годы. В центре сюжета будет путешествие, а жанр новой картины описывают как комедию и молодежное роуд-муви.

Афиша на Multiplex

Актерский состав: Богдан Шелудяк, Павел Сергиенко, Виктория Маремуха, Олег Машуковский, Альбина Перерва, Оксана Авраам и Карина Авакумова. Премьера намечена на 5 ноября 2026 года.

"Будиночок на щастя"

События седьмого сезона будут вновь разворачиваться вокруг жителей Сеньковки. Макс постарается совместить семейную жизнь с развитием второго бизнеса, а Василий решит кардинально измениться и построить карьеру на лесопилке. Однако новые амбиции мужчины станут испытанием для его отношений с Любаней.

В новом сезоне среди актеров появятся Ярослав Федорчук, Мария Стопник и Юлия Буйновская.

Фото со съемок (фото: Новый Канал)

Премьера состоится 5 октября 2026 - в 19:00 ежедневно с понедельника по четверг на Новом канале.

"Сліпа"

Проект, основанный на историях из жизни, снова погрузит зрителей в мир необычных случаев, предчувствий и народных примет. В центре историй оказываются обычные люди, сталкивающиеся с проблемами, на которые не могут найти объяснения. Случайные встречи, странные совпадения, семейные конфликты и важные решения приводят к слепой провидице. Ее советы помогают героям взглянуть на знакомые ситуации под другим углом и попытаться понять, почему события в их жизни складываются именно так.

Новые выпуски "Сліпої" будут выходить на СТБ. Премьера нового сезона анонсирована на 11 сентября в 18:00.

"Кохання та полум’я"

В центре второго сезона снова окажутся спасатели, ежедневно рискующие собственной жизнью ради других. Одной из главных интриг станет продолжение истории Тараса и Кати. Именно их отношения были среди центральных сюжетных линий первого сезона, а теперь зрителям покажут, что произошло с героями дальше.

К актерскому составу присоединились Антонина Хижняк, Виктория Литвиненко, Михаил Дзюба и Надежда Хильская.

"Кохання та полум’я" (фото: СТБ)

Второй сезон "Кохання та полум’я" выйдет на СТБ осенью 2026 года. Точную дату премьеры телеканал пока не объявил.

"К.О.Д."

Команда экспертов и криминалистов снова возьмется за самые сложные дела. В новых сериях зрителей ждут запутанные расследования, неожиданные повороты и попытки восстановить картину преступления по малейшим деталям. Актерский состав изменяться не будет.

Шестой сезон "К.О.Д." выйдет на СТБ осенью 2026 года. Точная дата премьеры еще не известна.

"АТП: Перевізники"

В центре второго сезона снова окажутся водители-напарники Артем Горбач и Семен Зозуля. В этот раз героям придется не только спасать АТП "Рапид", но и разбираться с личной жизнью. Артема и Семена ждут новые приключения на дороге, забавные ситуации и любовные перипетии.

Кадр со съемок (фото: ICTV)

В новых сериях появится водитель фуры Юлия, которая станет конкуренткой Артема и Семена. Также продолжится история директора АТП Галины, у которой завяжутся отношения с загадочным испанцем. Второй сезон "АТП: Перевізники" выйдет на ICTV2 осенью 2026 года, но точной даты пока нет.

"ДВРЗ проти шпигуна"

Новый 4-серийный детектив вернет на участковые экраны Сергея Бондаря и Петра Дзюбу. На этот раз их обычная работа на ДВРЗ превратится в международное расследование после загадочного исчезновения британского дипломата. Героям придется разобраться со шпионской сетью, двойниками и многочисленными двойными играми.

Помимо привычных персонажей, в сериале появятся и новые герои, среди которых британка-телохранитель Кейт в исполнении Екатерины Варченко и полковница Варвара Конон, которую вновь сыграет Надежда Хильская.

Премьера "ДВРЗ проти шпигуна" состоится 7 сентября 2026 года на ICTV2. Сериал состоит из четырех серий.

Уже зимой – "Перші ластівки: Нова реальність"

А в начале следующего года зрителей будет ждать продолжение "Перших ластівок". Третий сезон станет прямым продолжением первой части сериала, а главной особенностью станет возвращение оригинального актерского состава. По сюжету события будут разворачиваться через восемь лет после финала первого сезона.

Бывшие школьники Катя, Федя, Ник, Дэн и Лера уже стали взрослыми, однако прошлые травмы не отпустили всех героев. Неожиданное воссоединение снова вернет их к истории, которую они надеялись оставить в прошлом.

Премьера "Перших ластівок. Нова реальність" запланирована на февраль 2027 на Киевстар ТВ.