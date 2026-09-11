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Тренды 11 сентября 2026, 15:10

Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа

Возможно, самая модная пара этого сезона уже давно лежит на верхней полке
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие джинсы будут в моде осенью 2026 (коллаж: Styler)
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Мода на деним этого сезона делает неожиданный поворот: в тренды возвращаются потертости, дырки и фасоны, которые уже успели списать со счетов.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фэшн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие джинсы снова стоит носить осенью 2026.

"Поношенные" джинсы снова в моде

Джинсы с дырками и эффектом сильно поношенного денима снова становятся актуальными. Причем их слегка "старый" вид - не недостаток, а главная особенность такого тренда.

Модели могут выглядеть так, будто их носили много лет, часто стирали и только недавно достали из шкафа. Потертости, выцветший цвет, необработанные края и дыры создают эффект непринужденного образа, который сейчас особенно популярен.

Чтобы такой деним не выглядел слишком небрежно, его можно совмещать с контрастными вещами. К примеру, стилисты советуют носить потертые джинсы с чистой белой рубашкой - такой контраст делает образ более собранным и современным.

Джинсы со стрелками

Еще один интересный тренд сезона - джинсы со стрелками. Речь идет о моделях, на которых спереди есть четкая вертикальная линия, похожая на стрелку на классических брюках.

Она может быть сформирована с помощью специального шва или создана благодаря глажке. Такой прием не только придает джинсам необычный вид, но и визуально извлекает силуэт.

Вертикальная линия привлекает внимание к ногам и может сделать их визуально длиннее и стройнее. Поэтому такая модель особенно хорошо подходит тем, кто хочет скорректировать пропорции с помощью одежды.

Широкие джинсы

Несмотря на появление новых трендов, широкие джинсы никуда не исчезают. Они остаются одной из самых универсальных моделей, которую можно носить как с кроссовками и футболками, так и с рубашками, жакетами или обувью на каблуке.

Так что обладательницам широких джинсов не стоит спешить прятать их в шкаф. Этот фасон остается актуальным и в дальнейшем, а главное - легко адаптируется к разным стилям.

Джинсы-"сигареты" - главный тренд

А вот наиболее актуальной новинкой сезона называют прямые узкие джинсы, которые часто сравнивают с силуэтом "сигарета". Они плотнее сидят по ноге, но при всем этом не облегают ее так сильно, как традиционные скинни.

Именно в этом состоит главное отличие. Джинсы-"сигареты" сохраняют прямой силуэт от бедра вниз и не имеют сильного сужения у лодыжки.

Эффектнее всего такая модель может выглядеть на длинных и стройных ногах, ведь подчеркивает вертикальную линию силуэта. В то же время, это не значит, что от такого фасона нужно отказываться обладательницам других типов фигуры - стоит лишь правильно подобрать посадку, длину и обувь.

Что делать с джинсами скинни

Несмотря на то, что джинсы скинни пока не стали массовым трендом, их возврат уже заметен. Такие модели постепенно появляются в актуальных образах, но пока их носят гораздо реже, чем широкие или прямые джинсы.

Так что если вы еще не готовы возвращаться к максимально обтягивающим моделям, торопиться не нужно. Для повседневного гардероба сейчас достаточно выбрать прямые джинсы-сигареты или остаться с любимой широкой моделью.

Главный вывод сезона прост: деним становится более разнообразным. Потертые джинсы с дырками можно смело сочетать с классическими вещами, широкие модели остаются базой, а прямые джинсы-сигареты постепенно становятся одним из главных фасонов сезона.

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