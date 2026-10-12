Прически, которые могут прибавлять возраст: советы стилистов по цвету, объему и челке
Даже модный цвет волос или актуальная стрижка могут визуально прибавлять возрасту. Причиной иногда становятся слишком резкий контраст с кожей, отсутствие объема или жесткие линии прически.
Styler рассказывает, какие решения в покраске и стрижках советуют избегать профессиональные стилисты и что выбирать вместо этого.
Какие цвета волос могут добавлять возраст
Однотонный черный и очень темный коричневый
Как объясняет стилистка Рене Валери Радой в Parade, очень темные оттенки без тональных переходов могут создавать чрезмерный контраст с кожей и делать лица более суровыми.
Стилист Ник Аррохо добавляет, что однородный цвет вне зависимости от оттенка может подчеркивать тени на лице из-за недостатка блеска. Поэтому черты лица иногда кажутся более усталыми.
Что попробовать: не обязательно отказываться от темных волос. Можно добавить более деликатные более светлые пряди у лица или выбрать шоколадный оттенок с естественными переливами.
Слишком холодный, ледяной блонд
Платиновый блонд сам по себе не прибавляет возраста. Однако чрезмерно холодный тон, не гармонирующий с оттенком кожи, может визуально делать лицо бледнее.
Слишком холодная тонировка иногда подчеркивает тусклость или желтоватый оттенок кожи вместо того, чтобы придавать ей свежесть.
Что попробовать: подобрать блонд в соответствии с подтоном кожи. Альтернативой может стать мягкий бежевый, медовый или нейтральный блонд с несколькими близкими тонами.
Какие прически могут визуально прибавлять возрасту
Очень длинные волосы без формы и объема.
В материале Netmums стилист лондонского салона Larry King Андреас Уайлд объяснил, что очень длинные и плоские волосы без слоев могут визуально тянуть черты лица вниз.
Особенно заметным этот эффект бывает, когда пряди не обладают объемом и полностью прилегают к голове.
Что попробовать: не обязательно отказываться от длинных волос. Мягкие слои вокруг лица и легкая текстура помогут придать стрижке движения.
Чрезмерно многослойная стрижка
Большое количество коротких слоев не всегда создает желаемый объем. На тонких волосах кончики могут выглядеть редкими и неопрятными.
Уайлд рекомендует сохранять плотную линию нижнего среза и добавлять несколько деликатных слоев вокруг лица.
В ELLE стилист Адам Рид также объясняет, что современные многослойные стрижки должны подчеркивать естественную текстуру и движение волос, а не создавать чрезмерно сложную форму.
Что попробовать: если волосы тонкие, попросите парикмахера сохранить плотную линию нижнего среза, а мягкие слои сделать преимущественно у лица.
Густая прямая челка с жестким срезом
Тяжелая челка, которая закрывает лоб плотной горизонтальной линией, может создавать более строгий образ.
Очень густая прямая челка иногда выглядит слишком резко, особенно когда не сочетается с остальной стрижкой.
Что попробовать: более длинная, более мягкая челка, которая плавно переходит в боковые пряди. Его можно укладывать в сторону или разделять посередине.
Жесткий градуированный боб
Боб с очень коротким затылком и резким удлинением к лицу был особенно популярен в 2000-х годах.
Выраженный угол среза и чрезмерная градуированность сегодня могут создавать слишком жесткий силуэт.
Что попробовать: более мягкий боб с естественным движением волос, легкой волной или менее контрастной разницей длины.
Слишком зафиксированная укладка
Волосы, которые полностью теряют движение из-за большого количества лака, могут делать прическу старомодной.
Стилист Грегори Паттерсон объяснил, что чрезмерно зафиксированные укладки создают неестественный эффект.
Что попробовать: выбирать средства с гибкой фиксацией, которые помогают сохранять форму прически, но не лишают волос подвижности.
Какие цвета волос актуальны осенью 2026 года
По данным ELLE, среди актуальных цветов осени 2026 года – шоколадный коричневый, медовый блонд, каштановый и золотистый бронд.
Колористка Елена Руис в Vogue также советует обращать внимание на деликатное освещение прядей вокруг лица. По ее мнению, это может смягчать чрезмерный контраст и создавать более естественный вид.
В то же время модный оттенок не обязательно подходит каждому. При выборе цвета или стрижки следует учитывать естественный тон кожи, густоту волос, его текстуру и личные предпочтения.
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