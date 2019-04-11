Армата чи вже Посейдон? Російські військові втопили танк (відео)

Російські танкісти намагалися на навчаннях форсувати інший берег річки
Російські військові втопили свій танк при спробі переправити його через річку за допомогою понтона. Це сталося під час навчань, а сам інцидент зняли на відео, ролик незабаром потрапив у мережу, зібравши масу іронічних коментарів і відгуків.
Як видно на кадрах, солдати координують завантаження бойової машини на плавальний засіб. Танк повільно в'їжджає на понтон, але не зупиняється, а продовжує рух до його краю.
Сигнальний махає эпипажу танка і закликає зупинитися, однак цього не відбувається, і незабаром конструкція під вагою танка перевертається. Бойова машина падає в річку.
"Стій!" - звучить голос за кадром, а потім лунають нецензурні висловлювання.
"Це ще Армата чи вже Посейдон?" - запитує автор посту з відео.
Фото: скріншот
Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук зазначив, що на цьому епічному ролику у кращих традиціях РФ була продемонстрована російська армія - "непабєдімая та лігіндарная".
"Що там мріяв передчасно дембельнувшийся Захарченко про Ла-Манш?" - додав він у своєму Facebook.
Видео: facebook.com/wapas.apacius
У коментарях до відео користувачі мережі також розвивають тему та іронічно висловлюють припущення, що російські сухопутні війська могли поповнити підводний флот саме зі стратегічних міркувань.
Як повідомлялося, раніше мережу розсмішило рішення російських конструкторів встановити в танку "Армата" санвузли.
Також ми писали про те, що нещодавно бурятські шамани в Ангарську Іркутської області спалили п'ять верблюдів, щоб зміцнити "російська держава".
Додамо, що новий російський літак для космонавтів під назвою "Сергій Корольов" викликав у соцальных мережах неоднозначну реакцію.