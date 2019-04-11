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Армата или уже Посейдон? Российские военные утопили танк (видео)


Российские танкисты пытались на учениях форсировать другой берег реки

Российские военные утопили свой танк при попытке переправить его через реку при помощи понтона. Это произошло во время учений, а сам инцидент сняли на видео, и вскоре ролик попал в сеть, собрав массу ироничных комментариев и отзывов.

Как видно на кадрах, солдаты координируют погрузку боевой машины на плавательное средство. Танк медленно въезжает на понтон, но не останавливается, а продолжает движение к его краю.

Сигнальный машет эпипажу танка и призывает остановиться, однако этого не происходит, и вскоре конструкция под весом танка переворачивается. Боевая машина падает в реку.

"Стой!" - звучит голос за кадром, а затем следуют нецензурные высказывания.

"Это еще Армата или уже Посейдон?" - спрашивает автор поста с видео.

 

Фото: скриншот

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук отметил, что на этом эпическом ролике в лучших традициях РФ была продемонстрирована российская армия - "непабедимая и лигиндарная". 

"Что там мечтал преждевременно дембельнувшийся Захарченко о Ла-Манше?" - добавил он в своем Facebook.

 

Видео: facebook.com/wapas.apacius

В комментариях к видео пользователи сети также развивают тему и иронично высказывают предположение, что российские сухопутные войска могли пополнить подводный флот строго из стратегических соображений.

  • Главное, чтобы рыбку не задавил;
  • Ну, "непобедимая" тут в том смысле, что "не побеждает", очевидно;
  • И все так у них; 
  • Российская подводная группа получила пополнение...

Как сообщалось, ранее сеть рассмешило решение российских конструкторов установить в танке "Армата" санузла

Также мы писали о том, что недавно бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство".

Добавим, что новый российский самолет для космонавтов под названем "Сергей Королев" вызвал в соцальных сетях неоднозначную реакцию

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