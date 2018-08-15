"Який Аполлон": повністю оголений чоловік на пляжі в Запорізькій області обурив соцмережі

Колаж РБК-Україна

На кадрах видно, як чоловік лежить і засмагає на пляжі абсолютно голим

Поведінка чоловіка на пляжі в курортному місті Кирилівка (в Запорізькій області) обурила соцмережі. Курйозне відео з'явилося на сторінці спільноти "its_zp" Instagram, яке зняли самі відпочиваючі.

Скріншот поста (instagram.com/its_zp)

На кадрах видно, як чоловік лежить і засмагає на пляжі абсолютно голим, підставляючи оголені сідниці променям сонця.

Публікація від Це Запоріжжі (@its_zp) 14 Серп 2018 в 6:04 PDT

Час від часу він відволікався тільки на обприскування свого тіла водою.

Зазначимо, що на пляжі неподалік від чоловіка були діти, які могли побачити всі її "принади". До речі, ніхто з відпочивальників не зробив зауваження любителю сонця.

Користувачі соцмережі були обурені поведінкою чоловіка.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

"Боже, який Аполлон розвалився", "Голий, да ладно, може мотузочки хоч є", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

Це вже не перший курйозний випадок на цьому курорті. Нещодавно у Кирилівці Запорізької області хлопець став зіркою соцмереж, виконавши запальний танець перед входом в місцевий нічний клуб "Техас".

Раніше в курортному місті Кирилівка Запорізької області 18-річний хлопець потонув у морі прямо на очах у своїх батьків.

Також повідомлялося, що у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку.

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