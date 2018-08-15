"Який Аполлон": повністю оголений чоловік на пляжі в Запорізькій області обурив соцмережі

На кадрах видно, як чоловік лежить і засмагає на пляжі абсолютно голим
Поведінка чоловіка на пляжі в курортному місті Кирилівка (в Запорізькій області) обурила соцмережі. Курйозне відео з'явилося на сторінці спільноти "its_zp" Instagram, яке зняли самі відпочиваючі.
Скріншот поста (instagram.com/its_zp)
На кадрах видно, як чоловік лежить і засмагає на пляжі абсолютно голим, підставляючи оголені сідниці променям сонця.
Час від часу він відволікався тільки на обприскування свого тіла водою.
Зазначимо, що на пляжі неподалік від чоловіка були діти, які могли побачити всі її "принади". До речі, ніхто з відпочивальників не зробив зауваження любителю сонця.
Користувачі соцмережі були обурені поведінкою чоловіка.
Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)
"Боже, який Аполлон розвалився", "Голий, да ладно, може мотузочки хоч є", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)
Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)
Це вже не перший курйозний випадок на цьому курорті. Нещодавно у Кирилівці Запорізької області хлопець став зіркою соцмереж, виконавши запальний танець перед входом в місцевий нічний клуб "Техас".
Раніше в курортному місті Кирилівка Запорізької області 18-річний хлопець потонув у морі прямо на очах у своїх батьків.
Також повідомлялося, що у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку.
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