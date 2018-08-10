Парень "зажег" на украинском курорте и стал звездой сети (видео)

Коллаж РБК-Украина

Очевидно, молодой человек был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

В Кирилловке Запорожской области парень стал звездой соцсетей, исполнив зажигательный танец перед входом в местный ночной клуб "Техас". Об этом говорится на странице its_zp в Instagram.

Раздетый по пояс парень, которого, очевидно, охрана не хотела впускать в ночной клуб, решил станцевать прямо перед входом. Очевидно, молодой человек был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Несмотря на то, что танцор мешал людям проходить, ему все же дали "выпустить пар".

Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 8 Авг 2018 в 11:13 PDT

Авторы поста назвали такой танец "сеансом экзорцизма".

Скриншот поста (instagram.com/its_zp)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент. Юзеры считают, что парень был "обдолбанным".

"Бесплатное шоу типуля выдал, молодец", "Поддерживаю! Надо же будет что то в старости вспоминать", "Обдолбыш", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

"Танцует лучше пиджейки", "Одни уникалы в этой Кирилловке", - отметили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

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