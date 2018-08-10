Хлопець "запалив" на українському курорті і став зіркою мережі (відео)

Колаж РБК-Україна

Очевидно, молодий чоловік був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

У Кирилівці Запорізької області хлопець став зіркою соцмереж, виконавши запальний танець перед входом в місцевий нічний клуб "Техас". Про це йдеться на сторінці its_zp Instagram.

Роздягнений до пояса хлопець, якого, очевидно, охорона не хотіла впускати в нічний клуб, вирішив станцювати прямо перед входом. Очевидно, молодий чоловік був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Незважаючи на те, що танцюрист заважав людям проходити, йому все ж дали "випустити пар".

Публікація від Це Запоріжжі (@its_zp) 8 Серп 2018 в 11:13 PDT

Автори поста назвали такий танець "сеанс екзорцизму".

Скріншот поста (instagram.com/its_zp)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент. Юзери вважають, що хлопець був "обдовбаним".

"Безкоштовне шоу типуля видав, молодець", "Підтримую! Треба ж буде щось в старості згадувати", "Обдовбиш", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

"Танцює краще піджейки", "Одні унікали в цій Кирилівці", - зазначили в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

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