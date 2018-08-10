Хлопець "запалив" на українському курорті і став зіркою мережі (відео)

Очевидно, молодий чоловік був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння
У Кирилівці Запорізької області хлопець став зіркою соцмереж, виконавши запальний танець перед входом в місцевий нічний клуб "Техас". Про це йдеться на сторінці its_zp Instagram.
Роздягнений до пояса хлопець, якого, очевидно, охорона не хотіла впускати в нічний клуб, вирішив станцювати прямо перед входом. Очевидно, молодий чоловік був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Незважаючи на те, що танцюрист заважав людям проходити, йому все ж дали "випустити пар".
Автори поста назвали такий танець "сеанс екзорцизму".
Скріншот поста (instagram.com/its_zp)
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент. Юзери вважають, що хлопець був "обдовбаним".
"Безкоштовне шоу типуля видав, молодець", "Підтримую! Треба ж буде щось в старості згадувати", "Обдовбиш", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)
"Танцює краще піджейки", "Одні унікали в цій Кирилівці", - зазначили в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)
Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)
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