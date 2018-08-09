"Равнодушие подростков и взрослых шокирует": на тротуаре нашли неподвижно лежащую пьяную девочку

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Девочку забрала скорая помощь, когда приехали сотрудники полиции

7 августа около 19:30 на тротуаре возле Регионального центра админуслуг в Харькове одна из жительниц города обнаружила неподвижно лежащую девочку Ангелину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Город Х.

"В голове прокрутилось море вариантов: играют, побили, приняла наркотики. Решила сфотографировать, чтобы на руках были факты, и в этот момент один из мальчишек на скейтборде перепрыгнул через девочку. Я была в шоке от такого равнодушия. Но нашлись и нормальные дети – две девочки попытались поднять лежавшую, но она не держалась на ногах и падала опять на асфальт", - рассказала Наталья, которая заметила подростка.

Друзья девочки хотели потащить ее в кусты за бойлерную, и тогда женщина бросила все и побежала спасать ее. В ходе расспросов выяснилось, что родители девочки находятся в Евпатории, а она живет с бабушкой, и в тот момент дома никого не было.

Как сообщили подростки, Ангелина выпила от 4 до 10 стаканов портвейна на голодный желудок. Была вызвана скорая помощь. Медики прибыли через семь минут и сразу начали приводить девочку в чувства.

"Это типичное алкогольное отравление, тут главное успеть вовремя помочь, а то случаи разные бывают", - рассказала врач.

Видео: youtube.com/Наталья Бойченко

Затем была вызвала полиция и после получения объяснений о происшествии экипаж полиции поехал сопровождать "скорую". Правоохранители сообщили, что уже знают эту девочку.

"Равнодушие подростков и взрослых шокирует. Некоторые дети приходили поглазеть и посмеяться над девочкой, а прохожие равнодушно смотрели на нее и отправлялись дальше. Я остановила одного мужчину, сообщив, что ребенку плохо – он вынул из уха наушник, глянул на девочку и сказал: "Перебрала - сама виновата", - рассказала одна из очевидиц происшествия.

Позже пресс-секретарь управления патрульной полиции в Харьковской области Карина Курбанова сообщила, что материалы по вызову патрульные передали в Московский отдел полиции. Ситуацией теперь занимается районный отдел.

Напомним, в сети рассказали о нападении пьяного киевлянина с саблей на молодого человека.

Также мы писали о том, что в Тернополе пьяная женщина, которая была за рулем автомобиля Nissan, нарушила правила дорожного движения и выехала на пешеходный тротуар.

Ранее в Запорожье 17-летняя девушка, у которой не было водительского удостоверения, за рулем автомобиля врезалась в машину патрульной полиции. Пытаясь скрыться, она еще наехала на двух пешеходов.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Отношение киевлян к уличному фаст-фуду - опрос