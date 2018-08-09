"Байдужість підлітків і дорослих шокує": на тротуарі знайшли нерухомо лежачу п'яну дівчинку

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Дівчинку забрала швидка допомога, коли приїхали співробітники поліції

7 серпня близько 19:30 на тротуарі біля Регіонального центру адмінпослуг у Харкові одна з мешканок міста виявила нерухомо лежачу дівчинку Ангеліну в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Місто Х.

"В голові прокрутилось море варіантів: грають, побили, прийняла наркотики. Вирішила сфотографувати, щоб на руках були факти, і в цей момент один з хлопчаків на скейтборді перестрибнув через дівчинку. Я була в шоці від такої байдужості. Але знайшлися і нормальні діти – дві дівчинки спробували підняти лежачу, але вона не трималася на ногах й падала знову на асфальт", - розповіла Наталя, яка помітила підлітка.

Друзі дівчинки хотіли потягти її в кущі за бойлерну, і тоді жінка кинула все і побігла рятувати її. В ході розпитувань з'ясувалося, що батьки дівчинки знаходяться в Євпаторії, а вона живе з бабусею, і в той момент вдома нікого не було.

Як повідомили підлітки, Ангеліна випила від 4 до 10 склянок портвейну на голодний шлунок. Була викликана швидка допомога. Медики прибули через вісім хвилин і відразу почали приводити дівчинку в почуття.

"Це типове алкогольне отруєння, тут головне встигнути вчасно допомогти, а то випадки бувають різні", - розповіла лікар.

Відео: youtube.com/Наталія Бойченко

Потім була викликана поліціяі після отримання пояснень про подію екіпаж поліції поїхав супроводжувати "швидку". Правоохоронці повідомили, що вже знають цю дівчинку.

"Байдужість підлітків і дорослих шокує. Деякі діти приходили подивитися і посміятися над дівчинкою, а перехожі байдуже дивилися на неї і вирушали далі. Я зупинила одного чоловіка, повідомивши, що дитині погано – він вийняв з вуха навушник, глянув на дівчинку і сказав: "Перебрала - сама винна", - розповіла одна з очевидиць події.

Пізніше прес-секретар управління патрульної поліції в Харківській області Карина Курбанова повідомила, що матеріали за викликом патрульні передали в Московський відділ поліції. Ситуацією тепер займається районний відділ.

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