"Вторая Зайцева": в Тернополе пьяная женщина вылетела на тротуар (видео 18+)

Фото: facebook.com patrolpolice gov ua

Также она не была в состоянии адекватно отвечать на вопросы правоохранителей

В Тернополе пьяная женщина, которая была за рулем автомобиля Nissan, нарушила правила дорожного движения и выехала на пешеходный тротуар. Об этом стало известно от пользователя сети Виктора Малиняка, который опубликовал на своей странице в Facebook видео разговора между полицейскими и водителем.

"В Тернополе пьяница вылетела на тротуар", - написано в публикации.

На видеозаписи можно увидеть разбирательства между женщиной и сотрудниками полиции, которые пытались уговорить девушку пройти тест на алкогольное опьянение.

В ответ она не могла адекватно отвечать на все их слова и применяла нецензурную лексику по отношению к правоохранителям. В итоге полицейские посадили девушку в свою машину для дальнейшего выяснения обстоятельств.

У Тернополі п'яниця вилетіла на тротуар Опубліковано Вікторою Малиняком Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Видео: пьяная женщина вылетела на тротуар (facebook.com/profile.php?id=100023965280739)

Пользователи осудили в комментариях действия женщины и порадовались, что ДТП обошлось без жертв, а также сравнили ее с Аленой Зайцевой, которая в прошлом году попала в ДТП, в результате которого погибло шесть пешеходов.

"Больная!", "Паскуда, из-за таких одни несчастья", "Курица обдолбаная...фу...", "Под наркотой скорее всего. Ей еще очень повезло и Слава Богу, что она никого не убила. Той харьковской так не повезло", "Вот дура!", "Лишить ее прав на всю оставшуюся жизнь", "И потом еще ментов лаят, я вообще удивляюсь их выдержке", "Вторая Зайцева", - написали они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/profile.php?id=100023965280739)

Напомним, в Запорожье 17-летняя девушка, у которой не было водительского удостоверения, за рулем автомобиля врезалась в машину патрульной полиции. Пытаясь скрыться, она еще наехала на двух пешеходов.

Также мы писали о том, что обвиняемая в деле о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева находилась в момент аварии под воздействием наркотических веществ.

Ранее появились подробности гибели восьмилетнего ребенка в Тернопольской области, которого сбил автомобиль.

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