"Друга Зайцева": у Тернополі п'яна жінка вилетіла на тротуар (відео 18+)

Фото: РБК-Україна

Також вона не була в змозі адекватно відповідати на запитання правоохоронців

У Тернополі п'яна жінка, яка була за кермом автомобіля Nissan, порушила правила дорожнього руху і виїхав на пішохідний тротуар. Про це стало відомо від користувача мережі Віктора Малиняка, який опублікував на своїй сторінці в Facebook відео розмови між поліцейськими і водієм.

"У Тернополі п'яниця вилетіла на тротуар", - написано в публікації.

На відеозаписі можна побачити розборки між жінкою і співробітниками поліції, які намагалися вмовити дівчину пройти тест на алкогольне сп'яніння.

У відповідь вона не могла адекватно відповідати на всі їхні слова і застосовувала нецензурну лексику по відношенню до правоохоронців. У результаті поліцейські посадили дівчину в свою машину для подальшого з'ясування обставин.

В Тернополе п'яниця вилетіла на тротуар Опубліковано Вікторою Малиняком Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Відео: п'яна жінка вилетіла на тротуар (facebook.com/profile.php?id=100023965280739)

Користувачі засудили в коментарях дії жінки і пораділи, що ДТП обійшлося без жертв, а також порівняли її з Оленою Зайцевої, яка в минулому році потрапила у ДТП, в результаті якого загинуло шість пішоходів.

"Хвора!", "Паскуда, з-за таких одні нещастя", "Курка обдовбана...фу...", "Під наркотою швидше за все. Їй ще дуже пощастило і Слава Богу, що вона нікого не вбила. Тій харківської так не пощастило", "От дурепа!", "Позбавити її прав на все життя", "І потім ще ментів лаять, я взагалі дивуюся їх витримці", "Друга Зайцева", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/profile.php?id=100023965280739)

Нагадаємо, у Запоріжжі 17-річна дівчина, у якої не було водійського посвідчення, за кермом автомобіля врізалася в машину патрульної поліції. Намагаючись втекти, вона ще наїхала на двох пішоходів.

Також ми писали про те, що обвинувачена у справі про смертельне ДТП у Харкові Олена Зайцева перебувала в момент аварії під впливом наркотичних речовин.

Раніше з'явилися подробиці загибелі восьмирічної дитини в Тернопільській області, яку збив автомобіль.

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