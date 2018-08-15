"Какой Аполлон": полностью обнаженный мужчина на пляже в Запорожской области возмутил соцсети

Коллаж РБК-Украина

На кадрах видно, как мужчина лежит и загорает на пляже абсолютно голым

Поведение мужчины на пляже в курортном городе Кирилловка (что в Запорожской области) возмутило соцсети. Курьезное видео появилось на странице сообщества "its_zp" Instagram, которое сняли сами отдыхающие.

Скриншот поста (instagram.com/its_zp)

На кадрах видно, как мужчина лежит и загорает на пляже абсолютно голым, подставляя обнаженные ягодицы лучам солнца.

Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 14 Авг 2018 в 6:04 PDT

Время от времени он отвлекался только на опрыскивание своего тела водой.

Отметим, что на пляже неподалеку от мужчины были дети, которые могли увидеть все его "прелести". Кстати, никто из отдыхающих не сделал замечание любителю солнца.

Пользователи соцсети были возмущены поведением мужчины.

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

"Господи, какой Аполлон развалился", "Голый,да ладно, может веревочки хоть есть", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

Это уже не первый курьезный случай на этом курорте. Недавно в Кирилловке Запорожской области парень стал звездой соцсетей, исполнив зажигательный танец перед входом в местный ночной клуб "Техас".

Ранее в курортном городе Кирилловка Запорожской области 18-летний парень утонул в море прямо на глазах у своих родителей.

Также сообщалось, что в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку.

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