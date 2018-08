У Лондоні папуга обматюкав пожежних, які приїхали його рятувати з даху будинку

Папуга провів на даху три дні

У Лондоні самка папуги на ім'я Джессі облаяла одного з працівників пожежно-рятувальної служби міста, які приїхали врятувати тварину. Птах пробув на даху три дні. Про це повідомляє BBC.

Коли один з рятувальників піднявся до папуги, той почав висловлювати нецензурні слова. Перед цим працівників служби попросили звернутися до птиці перед порятунком зі словами: "Я тебе люблю". Спочатку папуга відповів так само, але слідом обматюкав пожежних, пославши їх "нах*р".

Потім тварина перелетела на інший дах, а потім на дерево. Через час Джессі все ж повернулася до господарів.

"Ми виявили, що птах любить лихословити, і її лайка потішила нас. Джессі також говорить по-турецьки і по-грецьки, так що ми звали її і на цих мовах", - розповів керівник пожежної бригади Кріс Суоллоу.

Згодом було записано відео, на якому Джессі зізнається в любові рятувальникам.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY