У Лондоні папуга обматюкав пожежних, які приїхали його рятувати з даху будинку

STYLER Курйози 16.08.2018 - 17:30
Фото: twitter.com/LondonFire Фото: twitter.com/LondonFire

Папуга провів на даху три дні

У Лондоні самка папуги на ім'я Джессі облаяла одного з працівників пожежно-рятувальної служби міста, які приїхали врятувати тварину. Птах пробув на даху три дні. Про це повідомляє BBC.

Коли один з рятувальників піднявся до папуги, той почав висловлювати нецензурні слова. Перед цим працівників служби попросили звернутися до птиці перед порятунком зі словами: "Я тебе люблю". Спочатку папуга відповів так само, але слідом обматюкав пожежних, пославши їх "нах*р".

Потім тварина перелетела на інший дах, а потім на дерево. Через час Джессі все ж повернулася до господарів.

"Ми виявили, що птах любить лихословити, і її лайка потішила нас. Джессі також говорить по-турецьки і по-грецьки, так що ми звали її і на цих мовах", - розповів керівник пожежної бригади Кріс Суоллоу.

Згодом було записано відео, на якому Джессі зізнається в любові рятувальникам.

Відео: визнання Джессі (twitter.com/LondonFire)

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Господар птиці, яка коштує близько 25 тис. грн, залишається невідомим. Знайда дуже доброзичливий, він порозумівся зі своїм спасителем і навіть сідає до нього на плече. Птах не говорить ніяких імен, які могли б допомогти у пошуку її власника.

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