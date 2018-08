В Лондоне попугай обматерил пожарных, которые приехали его спасать с крыши дома

Попугай провел на крыше три дня

В Лондоне самка попугая по имени Джесси обругала одного из работников пожарно-спасательной службы города, которые приехали спасти животное. Птица пробыла на крыше три дня. Об этом сообщает BBC.

Когда один из спасателей поднялся к попугаю, тот начал выражать нецензурные слова. Перед этим работников службы попросили обратиться к птице перед спасением со словами: "Я тебя люблю". Сначала попугай ответил так же, но следом обматерил пожарных, послав их "нах*р".

Затем животное перелетело на другую крышу, а потом на дерево. Через время Джесси все же вернулась к хозяевам.

"Мы обнаружили, что птица любит сквернословить, и ее ругань позабавила нас. Джесси также говорит по-турецки и по-гречески, так что мы звали ее и на этих языках", - рассказал руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу.

Впоследствии было записано видео, на котором Джесси признается в любви спасателям.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY